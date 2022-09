BBL-Saison 2022/23: Modus, Favoriten, TV

Am 28. September beginnt die Saison 2022/23 in der Basketball-Bundesliga (BBL). Fragen und Antworten zum Start in die neue Spielzeit.

Wer eröffnet die neue BBL-Saison?

Die neue BBL-Saison startet am Mittwoch, dem 28. September (19 Uhr), mit dem Spiel zwischen dem amtierenden Meister Alba Berlin und den Hamburg Towers. Die Partie wird vom zweiten Spieltag vorgezogen, beide Mannschaften sind dann am 1. beziehungsweise 2. Oktober direkt nochmal gefordert, dann eben im Rahmen des ersten Spieltags.

Wer ist Titelverteidiger?

Alba Berlin. Und das zum wiederholten Mal, denn die Albatrosse holten sich zuletzt dreimal in Folge den Titel. Neben den Meisterschaften wurde das Team aus der Haupstadt in den vergangenen drei Jahren zudem zweimal Pokalsieger - die Dominanz zuletzt war also riesig. In der Finalserie im Sommer siegte Alba mit 3:1 gegen die Bayern.

Wer sind die Favoriten?

Und somit sind wir direkt bei den Favoriten, denn der Titel geht nur über Alba und die Bayern, die auch bei den Buchmachern ganz klar vorne liegen. Danach wird noch den Telekom Baskets Bonn, immerhin Zweiter in der vergangenen Saison nach 34 Spielen, Außenseiterchancen eingeräumt.

Wer ist neu in der BBL?

Es gibt dieses Jahr nur einen Neuling, die Rostock Seawolves haben den Aufstieg geschafft und kürten sich am Ende sogar als Meister.

Wie ist der Modus der BBL?

18 Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander. Die letzten zwei steigen ab, die ersten acht schaffen den Einzug in die Play-offs. Dort spielt dann der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten, der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften in einer Best-of-Five-Serie. Anschließend geht es in Halbfinale und Finale ebenfalls in einer Serie von bis zu fünf Spielen zur Sache, ehe der neue (womöglich ja wieder alte) BBL-Meister feststeht.

Wer überträgt die Spiele der BBL?

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden alle Spiele der BBL bei "MagentaSport" zu sehen sein. Dafür benötigt es allerdings einen kostenpflichtigen Zugang. Im Free TV wird "Sport1" pro Spieltag eine Partie live zeigen. Im Oktober sind dann unter anderem die beiden Topteams Alba Berlin und Bayern München zu sehen, teilte der Sender mit.