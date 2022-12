BBL-Pokal: Final Four findet in Oldenburg statt

Oldenburg hat den Zuschlag bekommen: In der Heimat der "Donnervögel" findet im kommenden Jahr das Final Four im BBL-Pokal statt.

Max DiLeo und die EWE Baskets sind in Oldenburg Gastgeber bei der Pokal-Entscheidung. IMAGO/Nordphoto

Die EWE Baskets Oldenburg werden am Wochenende 18./19. Februar 2023 nach 2015 erneut Gastgeber der Pokal-Endrunde sein und damit das Final-Four-Turnier um den BBL-Pokal in der 6.000 Zuschauer fassenden EWE Arena in Oldenburg ausrichten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir wieder in Oldenburg zu Gast sind", erklärte BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz am Donnerstag. "Die Voraussetzungen für hochklassige Begegnungen und tolle Wow-Momente sind gegeben: Eine moderne Multifunktions-Arena, ein hochprofessionelles Umfeld, kreative begleitende Ideen und natürlich Fans, die ihre 'Donnervögel' in der sicherlich ausverkauften Halle lautstark unterstützen, bieten den idealen Rahmen für dieses sportliche Highlight, den ersten Titel der Saison."

Holz betonte zudem, dass "auch die anderen Bewerber starke Angebote abgegeben haben". Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller brachte seine Freude über die Entscheidung zum Ausdruck: "Es ist eine großartige Nachricht und wir sind sehr glücklich, dass Oldenburg den Zuschlag erhalten hat. Unsere gesamte Organisation hat in den letzten Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, um das Top Four hierher zu holen."

Vier der aktuellen BBL-Top-5 dabei

Sportlich sei die Konstellation der Teams "schon ein Kracher, immerhin vier der aktuellen Top 5 aus der BBL werden den Pokalsieger ausspielen", so Schüller, der darüber hinaus ein "sehr attraktives Rahmenprogramm" in Aussicht stellte.

Am Samstag, dem 18. Februar, steigen zunächst die Halbfinals mit den Paarungen Bayern München gegen Alba Berlin sowie Oldenburg gegen MHP Riesen Ludwigsburg. Tags darauf steigt dann das Endspiel. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.