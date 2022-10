BBL passt Tabellen-Sortierung an und gewährt "Coaches Challenge"

Die Basketball-Bundesliga ordnet die Tabellen in dieser Saison anders als bislang und gewährt den Trainern einmal pro Partie eine Challenge.

Wie die BBL am Dienstag mitteilte, greift bei der Anordnung der Mannschaften im Tabellenbild nicht wie bislang die Höhe der Punktzahl - zwei werden pro Sieg vergeben -, sondern fortan das prozentuale Verhältnis von Siegen zu den ausgetragenen Spielen. Alle übrigen bisher bekannten Sortierkriterien bei etwaiger Prozentgleichheit bleiben erhalten, heißt es in der Verlautbarung. Hintergrund dieser Neuerung sei, dass die Tabelle "künftig zu jedem Saisonzeitpunkt ein aussagekräftiges Bild liefern soll".

"Unsere Klubs haben sich auf unseren Vorschlag hin mit sehr breiter Mehrheit für diese Umstellung entschieden, um wie in den US-Ligen eine höhere Aussagekraft des Tabellenstandes unabhängig von der Anzahl der ausgetragenen Spiele zu erhalten", so Jens Staudenmayer, Sportlicher Leiter der Liga. Damit werde "stets ein gerades Tabellenbild" erzeugt.

Trainer dürfen "challengen"

Eine weitere Neuerung stellt die aus der NBA seit 2019 und der Euroleague seit 2021 bekannte sogenannte "Coaches Challenge" dar. Nachdem die Schiedsrichter bereits seit mehreren Jahren bei BBL-Spielen eine getroffene Entscheidung unter Zuhilfenahme des IRS (Instant Review System) überprüfen lassen konnten und können, darf nunmehr jeder Trainer einmal pro Spiel eine Entscheidung "challengen".

Die überprüfbaren Fälle seien dabei sowohl für die Unparteiischen als auch die Coaches identisch. "Nachdem diese Möglichkeit im internationalen Regelwerk verankert wurde, ist es nur der konsequente nächste Schritt, auch den Trainern diese Möglichkeit einzuräumen", so Staudenmayer. "Wir schaffen damit zusätzliche Transparenz und Gerechtigkeit, denn alle IRS-Überprüfungen werden auch dem Fan, sei es bei MagentaSport (das Streaming-Portal überträgt in dieser Saison alle Spiele, Anm. d. Red.) oder über Video in der Arena in Echtzeit zur Verfügung gestellt."