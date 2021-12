BBL-Chef Holz sauer: "Das ist doch keine Perspektive"

Die Entscheidung des Bundes und der Länder, wegen der Omikron-Variante nach Weihnachten nur Geisterspiele zuzulassen, sorgt bei vielen Ligen-Verantwortlichen und Klubs für Frust. BBL-Chef Stefan Holz wählte klare Worte.

Die Aussicht auf Geisterspiele hat im Profisport Frust und Existenzängste ausgelöst. "Es kommt der Gedanke auf, dass der Profisport ein Symbol ist, um der Bevölkerung den Ernst der Lage zu verdeutlichen, und der Profisport ausbaden muss, was er nicht selbst verschuldet hat", kritisierte der Geschäftsführer der BBL, Stefan Holz, am Mittwoch den Beschluss des Bundes und der Länder vom Vortag.

Demnach sind wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus vom 28. Dezember an bei allen Großveranstaltungen - einschließlich des Sports - keine Zuschauer mehr zugelassen. "Aus infektiologischer Sicht spricht doch nichts gegen 2G plus mit Test, FFP2-Maske oder Booster-Impfung mit Test, um ein paar Hundert Leute in die Halle zu lassen", sagte Holz der dpa.

Schon jetzt haben die fast zwei Jahre Corona-Krise den Top-Vereinen in den wichtigsten Mannschaftssportarten in Deutschland erhebliche Mindereinnahmen beschert. Die Hoffnungen auf Besserung sind durch das Aufkommen der neuen Virusvariante vorerst vorbei. Vor allem im Basketball, Eishockey und Handball, in denen die Ticketeinnahmen einen wesentlich größeren Anteil am Budget der Klubs als im Fußball bilden, wachsen die Sorgen bis zur Verzweiflung.

"Das hat extreme Auswirkungen"

"Was kommt nach der nächsten Corona-Variante? Und dann geht es ewig so weiter? Das ist doch keine Perspektive", sagte Holz. Die finanzielle Situation für die Basketballvereine ist seiner Aussage nach "total schwierig, schlichtweg kritisch". Nicht jeder Klub werde das überleben, warnte er. Geschäftsführer Nils Mittmann vom Bundesligisten Löwen Braunschweig teilte diese Einschätzung. "Das hat extreme Auswirkungen und ist für alle außer dem Fußball existenzbedrohend", sagte er der "Braunschweiger Zeitung".