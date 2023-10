Bayreuths Krise verschärft sich weiter - Schalding bricht Würzburger Serie - Wilder Wacker-Sieg

Die SpVgg Bayreuth blieb beim 1. FC Nürnberg II am Dienstag zum siebten Mal in Folge in der Regionalliga Bayern ohne Sieg. Die Würzburger Kickers mussten sich gegen den SV Schalding-Heining überraschend mit einem Punkt begnügen, bleiben aber an der Spitze, weil die DJK Vilzing im Topspiel bei Türkgücü remis spielte.

Wieder kein Sieg: Bayreuther Remis in Nürnberg

Marek Mintal kehrte erstmals nach seinem Sommerwechsel mit der SpVgg Bayreuth in einem Punktspiel zum 1. FC Nürnberg zurück. Das "Phantom" sah einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft. Die Club-Amateuren hielten jedoch gut dagegen, weshalb Highlights zunächst rar waren. Das sollte sich ab der 24. Minute ändern. Erstmals kam Nürnberg mit Zug vor das Bayreuther Tor - schon klingelte es. Sommer flankte scharf von rechts, in der Strafraummitte bugsierte Muteba den Ball in die Maschen. Der FCN war nun spielbestimmend und drückte auf das 2:0, welches in der 30. Minute durch ein Eigentor fiel. Reichert parierte zunächst den ersten gefährlichen Abschluss der Gäste und leitete anschließend sofort den Konter ein, den Wieselsberger unglücklich ins eigene Tor lenkte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später lag die Kugel auf der anderen Seite erneut im Netz. Latteier verwertete einen gut vorgetragenen Angriff über rechts aus kurzer Distanz. Beinahe wäre Stefandl Sekunden vor dem Pausenpfiff noch der Ausgleich gelungen, Jahn rettete aber auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Nach zunächst ausgeglichenem Beginn des zweiten Durchgangs hatte die Altstadt zur Stundenmarke ihre stärkste Phase bis dato. Der frisch eingewechselte Mintal köpfte in der 64. Minute eine Flanke von links zum Ausgleich ins Tor. Bis zum Abpfiff verlief die Partie ausgeglichen. Beide kamen vereinzelt noch zu Abschlüssen, die jedoch keine Gefahr für das jeweilige Tor ausstrahlten. In der Schlussminute kassierte Wieselsberger noch die Ampelkarte nach einem taktischen Foul. Am Ergebnis und damit am siebten sieglosen Spiel für die Bayreuther änderte sich allerdings auch dadurch nichts mehr.

Schalding ärgert Würzburg nach 0:2-Rückstand

Die Würzburger Kickers hatten am Dienstagabend den SV Schalding-Heining zu Gast. Eigentliche eine Routineaufgabe für den Tabellenführer, der seinen zehnten Erfolg in Serie gegen den Aufsteiger anpeilte. Doch die Hausherren taten sich gegen defensiv griffige Gäste schwer, Chancen zu kreieren. Zwar spielte sich das Geschehen überwiegend in der Hälfte der Niederbayern ab, mehr als einige Eckstöße, die allesamt verpufften, sprangen für die Würzburger aber lange nicht heraus. Wirklich gefährlich wurde es nur einmal im ersten Durchgang, als Caciel aus zwölf Metern knapp verzog (37.). Es ging torlos in die Kabinen. Unmittelbar nach Wiederbeginn ging Würzburg dann in Führung. Ein Franjic-Freistoß segelte durch den Sechzehner und landete vor Scholz, der sich die Möglichkeit aus kurzer Distanz nicht entgehen ließ (48.). Danach drängte Würzburg auf den zweiten Treffer. Kraus vergab zunächst noch eine dicke Gelegenheit. Besser machte es kurz darauf Caciel, der nach überlegter Vorarbeit von Franjic den Ball ins Tor schlenzte (62.). Schalding steckte allerdings nicht auf und kam umgehend zurück. Goß drückte die Kugel nach klasse Vorlage von Moser nur noch über die Linie (63.). In der 69. Minute hatte Franjic die Möglichkeit, seine Leistung mit einem eigenen Treffer zu veredeln und den alten Abstand wieder herzustellen, scheiterte aus der Nahdistanz aber an Böhnke, der einen tollen Reflex zeigte. Die Parade sollte sich als goldwert herausstellen. Denn kurz darauf kamen die Gäste tatsächlich zum Ausgleich. Würzburg schaffte es nicht, einen Freistoß aus dem Halbfeld zu klären. Raml reagierte am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 2:2 (75.). Anschließend wurde es auf beiden Seiten nach Unsicherheiten der Torhüter gefährlich. Die beste Chance auf den Siegtreffer hatte jedoch tief in der Nachspielzeit Sané, der aus elf Metern aber ebenfalls am überragenden Böhnke scheiterte.

Keine Tore in Aschaffenburg

Das Unterfranken-Duell zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem TSV Aubstadt ging torlos zu Ende. Über die gesamte Spieldauer gab es kaum Tormöglichkeiten, obwohl die Gastgeber in Hälfte eins mehr Spielanteile verbuchten und im zweiten Durchgang nach einer Ampelkarte gegen Heinze (56.) fast eine halbe Stunde in Überzahl agierten. Wenn überhaupt, wurde es aus der Distanz gefährlich. Beide Keeper waren aber stets auf der Hut. Kurz vor Schluss sah dann auf Heimseite Dähn nach einem harten Foul auf Höhe der Mittellinie noch glatt Rot und sorgte damit nicht nur auf der Anzeigentafel für Gleichstand.

Buchbach verschenkt Punkte

Der TSV Buchbach stand am Dienstagabend erneut mit leeren Händen da, obwohl sich das Schlusslicht zwischenzeitlich auf der Siegerstraße wähnte. Doch eine erneut schlechte zwei Hälfte brachte die Oberbayern um einen Punktgewinn. Die Partie begann munter. Die ersten Chancen gehörten den Gästen aus Illertissen, die sogleich durch Fundel in Führung gingen, der satt aus 18 Metern traf (12.). Der FVI schaffte es aber nicht, nachzulegen. In der 25. Minute war somit der Weg für Ammari zum Ausgleich frei, der sich gegen seine Gegenspieler behauptete und anschließend Thiel keine Abwehrmöglichkeit ließ. Durch das 1:1 änderten sich auch die Spielanteile. Buchbach hatte nun die besseren Gelegenheiten. Stoßberger scheiterte noch an Thiel (41.). Besser machte es eine Minute später Mackic, der nach einem Eckball per Kopfball-Bogenlampe zum 2:1 traf. Buchbach konnte jedoch den Schwung nicht in den zweiten Abschnitt retten. Auch Illertissen lieferte nicht seine beste Partie ab, nutzte seine wenigen Chancen nach der Pause aber eiskalt. Gabriele verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter in der 73. Minute zum 2:2. Nur sechs Minute später staubte Frisorger im Anschluss an einen Eckball zum 3:2-Siegtreffer für die Gäste.

Acht-Tore-Spektakel in Burghausen

Ein wegweisendes Heimspiel im Abstiegskampf stand für Wacker Burghausen am Dienstagabend gegen den FC Memmingen auf dem Plan. Mit einem Erfolg hätten die Gäste aus Schwaben an den Hausherren vorbeiziehen können. Eigentlich deutet vieles auf einen ungefährdeten Sieg der Heimelf hin. Denn Burghausen stellte schon früh die Weichen für einen erfolgreichen Abend. Bachschmid nutzte bereits in der 3. Minute einen Querpass zur Wacker-Führung. Miftaraj legte in der 12. Minute nach einer Flanke mit dem Kopf nach. Bosnjak staubte nach einem Sommerauer-Versuch in der 39. Minute sogar noch zum 3:0 ab (39.). Doch Memmingen steckte nicht auf und kam mit dem Pausenpfiff durch Peters sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe zum 1:3. Direkt nach Wiederanpfiff besorgte Maier das 2:3 (47.), der im Anschluss an ein Mulas-Solo keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen. Nun war wieder Feuer im Spiel. Bachschmid stellte in der 69. Minute zwar den alten Abstand nach einem Bauer-Ballverlust wieder her. Ruhe brachte Wacker dadurch aber dennoch nicht ins Spiel, denn keine 60 Sekunden später traf Bareis erneut zum Anschluss. Kurz vor dem Ende sorgte Andreichyk mit dem 5:3 für Erleichterung bei den Gastgebern.

Bamberg verteidigt Punkt gegen Augsburg

Der FC Augsburg II musste sich beim Gastspiel in Bamberg mit einem Remis begnügen. Zwar dominierte der Bundesliga-Nachwuchs das Geschehen auf dem Feld, gegen defensiv eingestellte Gastgeber kam der FCA aber nur selten zum Abschluss. Bis zur ersten guten Möglichkeit der Gäste verging über eine Stunde. Der eingewechselte Ehrlich scheiterte aber an Dellermann (69.), während kurz darauf Joker Cabrera knapp verzog. In den Schlussminuten drückte Augsburg, versuchte es teilweise mit der Brechstange, doch selbst nach der roten Karte gegen Mahr (grobes Foulspiel/88.) gelang es den Schwaben nicht, gefährlich vor das Tor der Domstädter zu kommen.

Remis im Topspiel

Im Spitzenspiel hinterließ Türkgücü den besseren Eindruck, musste sich dennoch mit einem Remis begnügen. Die erste dicke Gelegenheit gehörte der DJK Vilzing, Kordicks Kopfball landete in der 10. Minute aber nur am Querbalken. Sechs Minuten später traf auf der anderen Seite Maderers Kopfball ebenfalls nur Aluminium. Die Gastgeber übernahmen nun mehr und mehr die Spielkontrolle. Bis zur Türkgücü-Führung dauerte es aber 39 Minuten. Dann setzte sich Berwein im Zweikampf durch und hämmerte die Kugel ins kurze Eck. Die Freude über die Führung war allerdings nur von kurzer Dauer. Kolbe spielte einen vermeidbaren Fehlpass, Jünger schaltete schnell und düpierte den Keeper aus 30 Metern (44.). Trotz Ausgleich kamen die Münchner mit mehr Elan aus der Pause, erneut stand der Pfosten nach Karaoguls Abschluss aber einem Treffer im Weg (69.). Weitere Großchancen gab es nicht mehr. Hektisch wurde es in den Schlussminuten dennoch noch einmal. Müller sah nach einer harten Grätsche glatt Rot (88.) und auch sein Trainer Josef Eibl musste den Innenbereich nach einer gelb-roten Karte in der Nachspielzeit noch verlassen. In den verbliebenen Minuten rannte Türkgücü dann noch erfolglos an.

Schweinfurt zieht Ansbach früh den Zahn

Der 1. FC Schweinfurt ließ gegen die SpVgg Ansbach nichts anbrennen, führte bereits nach nur neun Minuten mit 2:0. Das 1:0 durch Hänschke fiel in der 6. Minute im Anschluss an einen Eckstoß. Drei Zeigerumdrehungen weiter war dann Bozesan zur Stelle, der im Strafraum zu viel Platz bekam, einen Flankenball stoppte und anschließend aus der Drehung im linken Eck versenkte. Auf der Gegenseite hatte Kleinschrodt die Möglichkeit zum Anschluss, verfehlte das Tor aus 18 Metern jedoch knapp. Anschließend nahmen die Schnüdel den Fuß vom Gaspedal, ohne harmlose Gäste aus Mittelfranken aber zurück ins Spiel kommen zu lassen. Nach dem Seitenwechsel wurde Ansbach etwas stärker, nutzte seine wenigen Möglichkeiten zum Anschluss aber nicht. In der Schlussphase war dann wieder Schweinfurt deutlich am Drücker. Anapka-Baka traf allerdings gleich zweimal nur Aluminium und Feulner scheiterte aus wenigen Metern an Heid. Somit blieb es beim mehr als verdienten 2:0 der Schnüdel.