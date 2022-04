Bayreuther Festspiele: Rost geht vor 10.000 Fans "das Herz auf"

Die SpVgg Bayreuth hat am Montag gegen die kleinen Bayern ein Ausrufezeichen gesetzt und ist dem Aufstieg dadurch sehr nah. Timo Rost lobte seine Jungs - und bremste gewohnt professionell überfrühte Euphorie.

Was für ein Feiertag für die SpVgg Bayreuth und deren Fans! Etwas mehr als 10.000 Zuschauer hatten am Montag den Weg ins Hans-Walter-Wild-Stadion gefunden, die Mehrzahl hielt es natürlich mit den Gelb-Schwarzen. Und sie bekamen ein Fußballfest zu sehen, die "Altstadt" fegte Verfolger Bayern II nämlich mit 4:0 vom Platz.

"Das fühlt sich natürlich fantastisch an, wenn der Erste gegen den Zweiten vor 10.000 Zuschauern spielt. Wenn die Jungs dann auch so mutig auftreten, Bayern immer wieder stressen und hoch anlaufen. Sich nicht hinten reinstellen, sondern immer wieder versuchen, die Münchner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Wenn ich die Tore anschaue, geht mir das Herz auf", strahlte SpVgg-Coach Timo Rost nach der Partie auf der Pressekonferenz.

Bereits nach wenigen Minuten traf Ivan Knezevic nach einem frühen Ballgewinn. Stefan Maderer und Nicolas Andermatt legten bis zur Pause zwei Treffer nach und versetzten das Stadion in ein Tollhaus. Hervorzuheben ist bei einer starken Mannschaftsleistung Alexander Nollenberger, der alle drei Treffer im ersten Durchgang vorlegte. Nach dem Seitenwechsel legte Markus Ziereis das 4:0 nach und machte endgültig alles klar.

Bayreuth wieder im DFB-Pokal dabei

"Was die Fans heute von außen abgeliefert haben, war top und hat unsere Jungs zusätzlich gepusht. Wir freuen uns, dass alles im Ganzen so funktioniert hat", so Rost weiter, der noch einen sehr wichtigen Nebeneffekt des Sieges heraushob: "Wir sind heute zum zweiten Mal hintereinander in den DFB-Pokal eingezogen. Das war unser Ziel, das haben die Jungs nun sechs Spieltage vor Saisonende geschafft." Die Oberfranken haben sechs Spieltage vor dem Ende 20 Punkte mehr als der Dritte Schweinfurt und können von den "Schnüdeln" nicht mehr überholt werden. Somit wird die SpVgg sicher die beste erste Mannschaft der Liga sein.

Aufstieg eigentlich nur noch Formsache

Während die Qualifikation schön ist und einen klasse Erfolg darstellt, liegt der Hauptfokus natürlich weiterhin auf dem Aufstieg in die 3. Liga. Und der scheint bei einem Blick auf die Tabelle nur noch Formsache, denn Bayreuth hat bei einer Partie mehr auf dem Konto nun elf Punkte mehr als die Bayern. Dazu ist die SpVgg in der Liga derart stabil, verlor zuletzt im Oktober gegen Schweinfurt, es folgten 14 Siege und drei Remis. Es fehlt aktuell also schlichtweg die Phantasie, wie die Bayern einen derart großen Rückstand aufholen sollten. Gratulationen zum Aufstieg sind dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Rost allerdings noch viel zu früh. "Es sind noch sechs Spiele. Wir werden den Sieg heute genießen, aber morgen, spätestens übermorgen gilt der volle Fokus Rosenheim", bremst der Coach professionell zu frühe Aufstiegseuphorie. "Wir werden diesen Weg knallhart weitergehen. Wir wollen versuchen für diese Stadt, für die Fans, den Profifußball nach Bayreuth zu holen."

Der Gang in die 3. Liga wäre zweifelsohne der vorläufige Höhepunkt für Rost in Bayreuth. Der Trainer kam Anfang September 2018 in einer schweren Phase nach Bayreuth, rettete das Team vor dem Abstieg, formte eine Spitzenmannschaft - und führt nun mit seinen Jungs eindrucksvoll die Liga an.