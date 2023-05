Bayreuth und Zwickau steigen ab - Elversberg verpasst vorzeitigen Aufstieg

Während die Meisterfrage noch nicht geklärt ist, stehen mit Bayreuth und Zwickau die ersten Absteiger fest. Die Dramatik nimmt zu in der 3. Liga - oben wie unten.

Die SV Elversberg hatte es selbst in der Hand, verpasste es am Samstag aber, den Aufstieg samt Meisterschaft klarzumachen. Im Spitzenspiel bei Freiburg II musste sich die Mannschaft von Horst Steffen 1:2 geschlagen geben. Auf Seiten der Freiburger fehlten neben Goalgetter Vermeij (Schulterprellung) auch Atubolu und Schmidt (bei den Profis) sowie Wagner und der gesperrte Guttau. Unbeeindruckt davon war Kehl zur Stelle, zunächst verwandelte der 21-Jährige einen Foulelfmeter (58.), zehn Minuten später erhöhte er auch noch (68.). Feils Anschlusstreffer in der 81. Minute kam zu spät. Setzt nun das Nervenflattern bei Elversberg ein? Nächsten Samstag kommt der SV Wehen Wiesbaden an die Kaiserlinde ...

Und damit direkt zu den vier Teams, die sich dahinter um den zweiten Aufstiegsplatz sowie den Relegationsrang streiten. Während der VfL Osnabrück erst am Sonntag eingreifen kann - im Derby gegen Meppen -, legten Dynamo Dresden, der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken allesamt vor.

Dresden fuhr im Sachsen-Derby in Zwickau einen 1:0-Sieg ein und besiegelte damit den Abstieg der Schwäne. Hauptmann (35.) erzielte den einzigen Treffer in der Partie, die mit Verzögerung angepfiffen worden war, weil Anhänger der SGD für eine Choreographie aufs Stadiondach geklettert waren.

Wiesbaden erarbeitete sich nach drei Partien ohne Sieg einen 2:1-Erfolg gegen den SC Verl. Froese (14.) und Prtajin (61.) trafen für den SVWW, Pernot (45.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste.

Elversbergs Vorsprung auf Dresden und Wiesbaden (beide 66 Punkte) beträgt damit nur noch vier Zähler. Deren fünf sind es auf den 1. FC Saarbrücken, der sich dank der Tore von Neudecker (44.) und Cuni (87.) verdient mit 2:0 gegen Halle durchsetzte.

Oldenburg klammert sich am Strohhalm fest

Waldhof Mannheim unterlag überraschend gegen den VfB Oldenburg mit 1:3. Die Niedersachsen ergriffen im Abstiegskampf den letzten Strohhalm. Die Tore gingen auf das Konto von Stendera (21.), Steurer (23.) und Brand (63.). Für den SVW traf Malachowski (61.).

Neben Zwickau steht ein weiterer Absteiger fest: Die SpVgg Bayreuth, die sich jüngst erst von Trainer Thomas Kleine getrennt hatte, verlor 1:4 gegen Viktoria Köln und muss nach einem Jahr 3. Liga direkt wieder runter. Trotz einer Führung durch Schwarz (26.) gaben die Franken das Spiel schnell wieder aus der Hand. Marseiler (45.+2), Becker (53. und 56.) und Wunderlich (75.) besiegelten den Bayreuther Abstieg.