Bayreuth und die Suche nach dem zweiten Tor

Nach einer guten Serie gab es für Bayreuth am Sonntag gegen Verl einen klaren Rückschlag. Mal wieder war das Problem des Aufsteigers, offensiv nicht die letzte Konsequenz an den Tag gelegt zu haben.

Auf das krachende 0:6 gegen Saarbrücken zeigte Bayreuth die richtige Reaktion, holte in drei Spielen fünf Punkte. Gegen Verl hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine die Chance, die Abstiegsränge zu verlassen. Doch daraus wurde nichts, es gab eine bittere und sehr schmerzhafte 1:3-Heimniederlage.

"Wir verpassen Ende der ersten Hälfte und Anfang der zweiten Hälfte einfach, in Führung zu gehen. Und dann kriegen wir das 1:2, das hat uns das Genick gebrochen", sagte Kleine nach der Partie bei "MagentaSport"

Damit sprach der Coach ein Problem an, was den Aufsteiger schon die ganze Saison verfolgt: Die SpVgg ist offensiv einfach zu harmlos. In zwölf Spielen gab es lediglich acht Tore, nie erzielte Bayreuth in einer Partie mehr als einen Treffer. In der Offensive läuft immens viel über Alexander Nollenberger, von dem die "Altstadt" aktuell recht abhängig ist, denn der schnelle Offensivmann erzielte mit fünf der acht Tore mehr als die Hälfte der Treffer seines Teams. Ansonsten traf Markus Ziereis zweimal und Daniel Steininger einmal. Alle anderen Akteure sind noch torlos.

"Wir waren nicht so zwingend in den Aktionen wo wir frei vor dem Tor stehen oder, um den den letzten Ball zu bringen", monierte Kleine und sprach damit ein Problem an, das sich durch die ganze Saison zieht.

Kleine will eine neue Serie starten

Besser soll es am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in Halle werden. Die Partie bietet für die Bayreuther Chance und Gefahr zugleich. Mit einem Sieg beim Tabellen-18. könnte man einen wichtigen Schritt machen, eine Niederlage würde die Situation verschärfen, erst Recht, da am Spieltag darauf das Heimspiel gegen die Münchner Löwen ansteht. "Druck haben wir immer", weiß der Bayreuther Coach. "Für uns gilt es, weiterzuarbeiten und eine neue Serie zu starten. Wir wollen bei uns bleiben und werden gut vorbereitet nach Halle fahren."