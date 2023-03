Bayreuth suspendiert Felix Weber

Die SpVgg Bayreuth hat ihren Abwehrspieler Felix Weber mit sofortiger Wirkung suspendiert. Im Blickfeld steht eine Auseinandersetzung bei einem Eishockey-Spiel.

Wie die Oberfranken am Dienstag mitteilen, wird der 28-jährige Weber "bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen". Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs, das die Sportliche Leitung um Geschäftsführer Michael Born und Cheftrainer Thomas Kleine mit Weber am Dienstagmorgen geführt habe, heißt es weiter.

Weber soll an einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Abend des 26. März im Rahmen des Play-down-Spiels der DEL2 zwischen den Bayreuth Tigers und den Crimmitschau Eispiraten (2:5) beteiligt gewesen sein. "Wir haben kurzfristig das Gespräch mit Felix gesucht, um seine Sicht der Dinge zu hören", sagte Born. "Wir wollen uns in den kommenden Tagen ein umfassendes Bild des Geschehenen machen und werden dann das weitere Vorgehen beraten."

Die Polizei hatte bereits am Sonntag mitgeteilt, dass es bei dem Eishockey-Spiel zu Beleidigungen und Provokationen sowie in der Folge auch zu Tätlichkeiten gegen Polizeibeamte gekommen sei. Ein 28-Jähriger, so heißt es, müsse sich nun wegen Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte juristisch verantworten.

Entschuldigung an die Eishockey-Vereine

Der Verein bedauere indes, "dass wir im Zusammenhang mit einem solchen Vorfall bei unserem sportlichen Nachbarn stehen. Ich möchte mich schon jetzt bei den Bayreuth Tigers und den Eispiraten aus Crimmitschau im Namen des ganzen Vereins entschuldigen", so Born weiter. Die SpVgg verurteile Gewaltausbrüche jederart zutiefst.

Weber, der viele Jahre für 1860 München und eine Saison für Rot-Weiss Essen auflief, spielt seit Sommer 2021 für die "Altstadt". Der Abwehrspieler bestritt in der laufenden Drittliga-Saison 25 Spiele und erzielte ein Tor (kicker-Notenschnitt 3,26).