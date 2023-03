Bayreuth schlägt Meppen deutlich: "Dann war es wirklich entspannt"

Die SpVgg Bayreuth hat gegen den SV Meppen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Nollenberger freute sich, ausnahmsweise nicht zittern zu müssen. Der Abschied des Schlüsselspielers scheint derweil besiegelt.

Die SpVgg Bayreuth hat sich mit dem 3:0-Sieg über den SV Meppen wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz geschossen. Durch das direkte Aufeinandertreffen der Konkurrenz aus Dortmund und Halle wird es zunächst auch dabei bleiben. Neben einem starken Eroll Zejnullahu stand wieder einmal Alexander Nollenberger im Fokus. Der 25-Jährige leitete das 1:0 ein und brachte kurz nach der Pause die Vorentscheidung.

Wie gewohnt sorgte der Angreifer immer wieder für Entlastung und Gefahr. "Ich mache es jetzt schon seit ein paar Jahren, diese Läufe in die Tiefe. Das ist einfach nach Gefühl", erklärte Nollenberger seinen Spielstil nach der Partie gegenüber "MagentaSport".

Gegen Meppen sei es das Ziel gewesen, "den Sieg in Dresden zu vergolden. Das haben wir jetzt gemacht." Zusätzlich sorgten seine Teamkollegen bei Nollenberger für ein seltenes Gefühl. Der gebürtige Memminger sah nach seiner Auswechslung von der Bank, wie Zejnullahu zur 3:0-Entscheidung traf. "Dann war es wirklich entspannt. Da hat es auch mal Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen."

Weber-Suspendierung: "Muss man professionell mit umgehen"

Dabei hatte die Mannschaft in einer turbulenten Woche allen Grund, um abgelenkt zu sein. Die Suspendierung von Felix Weber, der bei einem Eishockey-Spiel der Bayreuth Tigers an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, sorgte für Schlagzeilen. Doch Nollenberger erklärte: "Wir haben da ein klares Ziel gehabt, dass wir heute gegen Meppen gewinnen. Mit so etwas muss man professionell umgehen."

Während unklar ist, we es mit Weber weitergeht, scheint derweil sicher, dass Nollenberger in der kommenden Saison nicht mehr für Bayreuth aufläuft. Mit neun Toren und fünf Vorlagen ist der Mann mit der Nummer neun an rund 44 Prozent aller Bayreuth-Treffer beteiligt. Dazu läuft sein Vertrag im Sommer aus. Das weckt Begehrlichkeiten: Mehreren Medienberichten zufolge sollen unter anderem der SC Paderborn und Darmstadt 98 interessiert sein.

Nollenberger-Abschied quasi besiegelt

Nollenberger selbst beschränkte seinen Fokus nach der Partie auf den Abstiegskampf mit der Spielvereinigung. "Im Sommer schauen wir dann, wo es für mich im weitergeht." Anders sah das vor der Partie bei Geschäftsführer Michael Born am "MagentaSport"-Mikrofon aus: "Ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Wir haben schon im letzten Jahr mit Alex gesprochen, aber die Chancen sind wirklich sehr, sehr gering. Er wird den nächsten Schritt gehen, dafür wünschen wir ihm alles Gute."

Die Zeichen stehen also eindeutig auf Abschied. Um diesen mit einem Klassenerhalt möglichst angenehm zu gestalten, gibt es für die Spielvereinigung am Sonntag der kommenden Woche (15 Uhr) die nächste Chance auf drei Punkte. Dann geht es zum SC Verl.