Bayreuth nimmt Heim unter Vertrag

Felix Heim hat nach seinem vor über einem Monat angekündigten Abschied vom FC Gütersloh einen neuen Verein gefunden: Der 22-jährige Stürmer wechselt in die Regionalliga Bayern zur SpVgg Bayreuth. "Felix hat in den vergangenen zwei Wochen bei uns mittrainiert und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler verpflichten konnten", schreiben die Oberfranken in einer Meldung.