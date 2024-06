Bayreuth lässt die Tür für eine Drittliga-Rückkehr offen

Es ist eine Nachricht, die bei den Fans der SpVgg Bayreuth für Hoffnung sorgt: Die Oberfranken würden sich nach der kommenden Saison, in der es in der Regionalliga Bayern einen direkten Aufsteiger geben wird, der Rückkehr in Liga 3 nicht verschließen. Derzeit läuft der Kaderumbau.

Wolfgang Gruber: Ein Platz unter den ersten Sechs ist das Ziel - womöglich mit anschließendem Aufstieg? IMAGO/Peter Kolb