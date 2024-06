Bayreuth holt Innenverteidiger aus Eichstätt

Die SpVgg Bayreuth holt Leo Eberle in die Altstadt. Der 18-jährige Innenverteidiger, der beim 1. FC Nürnberg ausgebildet wurde, kommt vom VfB Eichstätt nach Oberfranken. Eberle stand in allen Bayernliga-Partien des VfB in der abgelaufenen Saison auf dem Feld und erzielte als Abwehrspieler sechs Treffer.