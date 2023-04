Bayreuth hält an Kleine fest - "Es gibt zwei Möglichkeiten"

Die stark abstiegsgefährdete SpVgg Bayreuth geht mit Thomas Kleine in den Saisonendspurt. Der Trainer gibt noch lange nicht auf.

Die Lage ist prekär. Aufsteiger Bayreuth liegt nach dem 0:1 gegen Halle sechs Spieltage vor dem Saisonende vier Zähler hinter dem direkten Konkurrenten auf dem ersten Abstiegsplatz. Das ist besonders ärgerlich, weil die Wagnerstädter sich das Leben selbst schwer machten, wie Trainer Thomas Kleine nach dem Kellerduell analysierte.

"Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit einfach zu viele Fehlpässe gespielt haben, gerade in Ballbesitz. Da war dann Halle einfach besser im Spiel, hatte viele Standardsituationen", so der 45-Jährige. Gleichzeitig ließ Bayreuth die eigenen Möglichkeiten fahrlässig aus. So stand es nach 40 Minuten 1:0 für Halle.

"Ab der 60. Minute war es ein Spiel auf ein Tor. Ich glaube, dass Halle nicht noch einmal bei uns vor dem Tor war", sagte Kleine bei "MagentaSport" und haderte: "Dann stand immer ein Fuß dazwischen, ein Pfosten dazwischen. Wir haben alles versucht. Letztendlich ist es eine bittere 0:1-Niederlage."

Vorbild Jena

Der Blick auf die Tabelle: ernüchternd. Und auch die Historie macht wenig Hoffnung: Mit maximal 31 Punkten nach 32 Spielen schaffte bisher nur Jena noch eine Platzierung unter den besten 16, damals - 2018/19 - gewann der FC Carl Zeiss fünf der letzten sechs Partien.

Im Grunde ist die Lage recht einfach: Es helfen also nur noch Dreier - möglichst schon am Samstag bei 1860 München. Bayreuth besiegte die Löwen in dieser Saison schon zweimal, in der Hinrunde (1:0) sowie in einem Testspiel kurz vor Weihnachten (4:2).

Trainerwechsel ausgeschlossen

Und auch am kommenden Wochenende soll Kleine die Altstädter zum Erfolg führen. "Einen Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für absolut nicht sinnvoll", stellte Geschäftsführer Michael Born im Interview mit dem "Nordbayerischen Kurier" klar und betonte: "Wir tun sehr gut daran, zu bewerten, was wir für Möglichkeiten haben. Andere Trainer würden unter diesen Bedingungen nämlich gar nicht arbeiten. Trotzdem schafft Tommy es immer wieder, die Jungs mitzunehmen und neu zu motivieren."

Wenn eine Mannschaft zurückkommen kann, dann sind wir das. Thomas Kleine

Fehlenden Kampfgeist kann man Kleine tatsächlich nicht unterstellen. "Es gibt zwei Möglichkeiten", sagte er, "entweder man nimmt den Kopf runter oder man geht jetzt mit breiter Brust aus diesem Tief heraus. Es sind noch sechs Spiele zu spielen, wir können noch 18 Punkte holen. Wenn eine Mannschaft zurückkommen kann, dann sind wir das. Und das sind keine Durchhalteparolen!"

Das Restprogramm der Drittligisten