Hollerbach-Hattrick: Wiesbaden dreht nach der Pause auf und siegt in Bayreuth

Während der erste Durchgang noch ausgeglichen war, entschied der Favorit aus Wiesbaden nach der Pause die Partie in Bayreuth. Hollerbach sorgte mit seinem schnellen Hattrick für alle drei Treffer.

Sechs Punkte aus den ersten vier Spielen im neuen Jahr lautete die Bayreuther Bilanz vor dem Duell am Sonntagnachmittag. Trainer Thomas Kleine nahm nach dem 0:2 bei Freiburg II drei Wechsel in seinem Anfangsaufgebot vor: Moos, Götz und Zejnullahu ersetzten Weber, Lippert und Stockinger, die allesamt auf der Bank Platz nahmen, positionsgetreu.

Mit dem 1:1 gegen Viktoria Köln am vergangen Spieltag endete zwar Wiesbadens Sieges-Serie, Top-Torjäger Prtajin sorgte mit seinem Kopfballtreffer aber dennoch für den Punktgewinn. Im Vergleich zum letzten Wochenende tauschte Wehen-Coach Markus Kauczinski ebenfalls dreimal und brachte Carstens, Heußer und Froese neu in die Startelf. Reinthaler saß stattdessen auf der Bank, die angeschlagenen Taffertshofer (grippaler Infekt) und Wurtz (Knieprobleme) standen nicht zur Verfügung.

Abwechslungsreiche erste Hälfte

Bereits in der Anfangsviertelstunde bot die Partie reichlich Offensivaktionen: So kam unter anderem Kirsch nach 13 Minuten unter Bedrängnis zur ersten Großchance, die Lyska aus kurzer Distanz stark abwehrte. Die Bayreuther forderten bei dieser Aktion einen Strafstoß, Schiedsrichter Alexander Sather ließ aber Weiterlaufen.

Kurz nach der Kirsch-Gelegenheit war es dann Nollenberger, der mit rechts nur knapp die Führung verpasste. Nach einem punktgenauen Flugball von Heinrich kam der Linksaußen an den Ball, setzte seinen Abschluss mit rechts aber hauchzart am linken Torpfosten vorbei (15.).

Während Top-Torjäger Prtajin für die Gäste nach einem Schnitzer von Moos in der 22. Minute den ersten Treffer auf dem Fuß hatte, blieb auf der Gegenseite auch der Pfostenschuss von Latteier ohne Ertrag (32.). Torlos ging es in die Kabinen.

Der dreifache Hollerbach nach der Pause

So stabil wie die Bayreuther den ersten Durchgang beendeten, so wacklig starteten sie in Hälfte zwei. Bereits fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff jubelte Hollerbach ein erstes Mal, nachdem er einen verunglücken Abschluss von Prtajin aus der Drehung in die Maschen setzte. Doch damit nicht genug: Rund drei Minuten später schlug der 21-Jährige erneut zu und nutzte einen Abspielfehler von Keeper Kolbe, der bei seinem Abstoß ausgerutscht war, eiskalt aus (53.).

Nicht in die Geschichtsbücher, dafür ein weiteres Mal in die Torschützenliste, reite sich Hollerbach kurz darauf nochmal ein, als er mit einem Flachschuss den Dreierpack schnürte (61.). Elf Minuten und neun Sekunden lagen zwischen dem ersten und dem dritten Treffer des Angreifers. Damit war Hollerbachs Hattrick zwar nicht der schnellste in der Drittliga-Historie, dürfte dafür bei den Fans der Spielvereinigung aber noch lange in Erinnerung bleiben.

Zweiter Flugkopfball kommt zu spät

Die Gastgeber mussten sich in Folge des dritten Gegentores erst einmal fangen, und sorgten trotz des deutlichen Rückstandes für eine spannende Schlussphase. Erst traf Nollenberger in der 81. Minute per Flugkopfball, dann tat es ihm Fenninger in der neunten Minute der Nachspielzeit gleich.

Die Aufholjagd der Altstädter kam zu spät, letztendlich steht ein verdientes 3:2 aus Sicht der Gäste aus Wiesbaden. Die sind bereits am kommenden Freitag (19 Uhr) wieder im Einsatz, wenn sie zu Hause auf Erzgebirge Aue treffen. Die SpVgg Bayreuth ist am Samstag (14 Uhr) dran - es kommt zum Aufgalopp in Osnabrück.