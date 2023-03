Dank Doppelpacker Zejnullahu: Bayreuth schlägt Schlusslicht Meppen und atmet auf

Nach dem überraschenden 2:1-Erfolg bei Dynamo Dresden hat die SpVgg Bayreuth zum Auftakt des 30. Spieltags der 3. Liga gegen Schlusslicht SV Meppen auch dank Doppelpacker Zejnullahu nachgelegt und atmet im Gegensatz zum SVM im Abstiegskampf etwas auf.

Die SpVgg Bayreuth konnte in der Vorwoche beim überraschenden 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln. Unter der Woche gab es allerdings negative Schlagzeilen rund um die Altstadt. Innenverteidiger Weber soll bei einem Eishockey-Spiel der Bayreuth Tigers an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Der Verein reagierte mit einer Suspendierung. Trainer Thomas Kleine ersetzte Weber durch Eder. Außerdem begann Götz anstelle von Lippert.

Auch die Meppener holten sich am vergangenen Spieltag drei wichtige Punkte. Gegen Erzgebirge Aue gab es einen 3:2-Erfolg. SVM-Coach Ernst Middendorp tauschte seine Startelf auf drei Positionen: Soares (Muskelfaserriss) und Käuper (Knochenödem) fielen aus, Risch rückte auf die Bank. Mazagg, Pepic und Janssen starteten.

Zejnullahu spitzelt den Ball zum 1:0 ins Tor

Vorab wurde ein harter Kampf erwartet. Auch das Wetter leistete seinen Beitrag, dafür, dass genau das eintrat. Pünktlich zum Anstoß nahm der Regen in Bayreuth zu. Nach vielen Fouls in der Anfangsphase auf tiefem Boden kamen die Gäste zur ersten Chance, doch Faßbender scheiterte an Petzold (8.).

Meppen blieb optisch überlegen, doch der Treffer fiel mit der ersten Chance auf der Gegenseite. Zejnullahu spitzelte den Ball nach einer Vorlage von Ziereis an Domaschke vorbei (20.). Die Gastgeber gestalteten das Spiel fortan ausgeglichener. Dombrowka kam zur Ausgleichschance, scheiterte allerdings an Petzold (34.).

Nollenberger bringt die Vorentscheidung

Middendorp reagierte und brachte mit Risch und Kone Tempo in die Partie. Auf das Gaspedal drückten nach dem Seitenwechsel allerdings die Bayreuther. Und das mit Erfolg: Nach einer cleveren Ablage per Kopf von Schwarz vollendete Nollenberger per Lupfer zum 2:0 (48.).

Meppen bekam im Anschluss zwar erneut mehr Ballbesitz, stellte die Gastgeber allerdings kaum vor Aufgaben. Zu statisch waren die Offensivvorträge der Emsländer. Auch die vielen Standards brachten keinen Ertrag.

Bayreuth hatte dagegen noch nicht genug. Zejnullahu krönte seinen Auftritt mit seinem zweiten Treffer des Tages und sorgte für den 3:0-Endstand (88.).

Dadurch, dass die Konkurrenz von Borussia Dortmund II im direkten Duell auf den Halleschen FC trifft, steht bereits fest, dass die Mannschaft von Thomas Kleine auch nach dem Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen wird. In der kommenden Woche hat die SpVgg Bayreuth sonntags (15 Uhr) beim SC Verl die Chance, den Platz über dem Strich zu verteidigen. Zwei Stunden zuvor empfängt der SVM den FC Ingolstadt.