Nach furiosem Beginn: Bayreuth feiert Kantersieg im Gipfeltreffen

Die SpVgg Bayreuth feiert im Spitzenspiel der Regionalliga Bayern gegen den Tabellenzweiten Bayern II einen nie gefährdeten 4:0 Sieg. Bereits nach 26 Minuten war die Partie entschieden.

Das Gipfeltreffen der Regionalliga Bayern brauchte keine lange Anlaufzeit. Bayreuth startete furios und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Für das hohe Pressing belohnten sich die Gastgeber prompt: Nollenberger eroberte tief in der gegnerischen Hälfte den Ball von Feldhahn und bediente anschließend in der Mitte Knezevic. Dieser ließ sich die Chance nicht nehmen und köpfte zur Führung ein (6.).

Die Bayern zeigten sich von dem Gegentreffer und der Herangehensweise des Gegners sichtlich geschockt. Nur sechs Minuten nach der Führung lag der Ball erneut im Tor der Bayern. Nollenbergers Treffer im Anschluss an einen Freistoß wurde aufgrund einer Abseitsposition aber zurückgenommen.

Maderer und Andermatt sorgen früh für die Vorentscheidung

Der zurückgenommene Treffer weckte die Defensive der Bayern-Reserve ebenfalls nicht auf, sodass die Oberfranken wenig Schwierigkeiten hatten, die Führung auszubauen: Maderer (21.) und Andermatt (26.) erhöhten noch vor dem Ende der ersten halben Stunde auf 3:0.

Da den Bayern gegen die griffigen Gastgeber in der Offensive wenig einfiel, ging es mit der deutlichen Führung in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Gäste zwar noch offensiver, Torgefahr strahlten sie aber weiterhin kaum aus. Anders sah das bei den Oberfranken aus. Gleich mit ihrer ersten Offensivaktion nach Wiederbeginn erzielten sie den nächsten Treffer: Ziereis vollendete einen Konter trocken ins lange Eck (57.).

Bayreuth nun mit einem Elf-Punkte-Vorsprung

Spätestens nach diesem Tor war auch der Demichelis-Elf klar, dass die Partie entschieden war. Daher blieb es bis zum Ende beim 4:0. Durch den Sieg sorgen die Bayreuther für eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen: Die Spielvereinigung hat nun bei noch sechs ausstehenden Spielen elf Punkte Vorsprung auf die Münchner, die noch eine Partie in der Hinterhand haben.