Bayreuth baut Vorsprung auf Bayern aus - Haching leidet teils unter Junioren-Fokus

Mit dem 2:1-Sieg gegen Unterhaching hielt Tabellenführer Bayreuth seinen Vorsprung auf Bayern München II bei sieben Punkten. Hachings Coach Sandro Wagner durfte mit dem Spiel zwar zufrieden sein, hat aber eine schwierige Situation zu managen.

Bayreuths Trainer Timo Rost sagte nach dem knappen Sieg zum Auftakt nach der Winterpause: "Es war wichtig, gut zu starten, aber wir werden einen Teufel tun, nicht weiterhin äußerst fokussiert zu bleiben. Wir sind gut beraten, demütig zu bleiben und uns auf uns zu konzentrieren."

Zum Wegbereiter des Sieges wurde dabei einmal mehr Markus Ziereis, der schon nach fünf Minuten wieder per Kopf erfolgreich war. Just als die Unterhachinger um den ehemaligen Bayreuther Patrick Hobsch auf den Ausgleich drängten, legte Alexander Nollenberger nach und bestätigte seine starke Form aus der Vorbereitung.

Insbesondere im defensiven Bereich plagten Rost dabei erhebliche personelle Sorgen zum Auftakt nach der Winterpause. Nach Chris Wolf, Steffen Eder und Patrick Weimar mussten mit Tobias Weber und Nico Moos zwei weitere Innenverteidiger verletzt passen. Doch Edwin Schwarz meldete sich in letzter Minute spielfähig und absolvierte an der Seite von Felix Weber, der trotz Ellbogenchecks an die Nase durchspielte, prompt einen starken Part.

Hachings Junioren wichtiger als die Senioren

Unterhaching, nun Achter der Regionalliga Bayern, präsentierte sich trotz der schwierigen Umständen gut. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das, was wir uns vorgenommen haben, hat die Mannschaft größtenteils umgesetzt", meinte Cheftrainer Sandro Wagner.

Für das Trainerteam um den ehemaligen Bayern-Stürmer ist die derzeitige Umbruchsituation im Unterhachinger Sportpark schwierig handzuhaben. Der Fokus soll fortan vermehrt auf die Junioren-Bundesliga-Mannschaften gerichtet werden. Demnach müssen die Hachinger gelegentlich auf das eine oder andere Talent verzichten, wenn die eigene U-19-Mannschaft wie im Falle des vergangenen Samstags gleichzeitig spielt.

Bis zum gesicherten Klassenerhalt der Hachinger U 19 müssen vorerst die Routiniers reüssieren. Vor dem Hintergrund, dass einige Spieler aus dieser Riege in der Hinrunde insbesondere in Sachen Fitness noch nicht an ihrem Leistungslevel angekommen waren, ist auch diese Konstellation schwierig für die SpVgg. In diesem Punkt zeigte sich Wagner jedoch mittlerweile zufrieden: "Sie stehen physisch jetzt ganz anders da als noch in der Hinrunde."