Bayings soll per Leihe nach England wieder durchstarten

Bei Bayer 04 Leverkusen zählte Jill Bayings 2022/23 zu den auffälligsten Offensivakteurinnen, doch nach ihrer Leihe beorderte sie der FC Bayern zurück zu sich. Weil die Niederländerin in München aber wenig Spielpraxis erhielt und nur gegen die Absteiger Duisburg und Nürnberg in der Startelf stand, reagieren beide Seiten nun mit einem weiteren Leihgeschäft. Die 23-Jährige verbringt die anstehende Saison bei Aston Villa in der Women's Super League.