Bayers zweiter Anlauf bei Benficas Grimaldo

Dass Bayer 04 einen Linksverteidiger sucht, ist bekannt. Nachdem im Winter-Transferfenster eine Verpflichtung nicht gelang, ist nun Alejandro Grimaldo vom portugiesischen Tabellenführer und Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon für den Sommer ein heißer Kandidat.

Sie haben es im Sommer versucht und jetzt auch im Winter: Ein Linksverteidiger von Format stand und steht seit geraumer Zeit auf der Liste der Leverkusener Transferziele ganz weit oben. Und nachdem im Januar sowohl die Verpflichtung von Rayo Vallecanos Fran Garcia als auch von Stuttgarts Borna Sosa scheiterte, buhlt Bayer jetzt um den nächsten Kandidaten: Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon.

Grimaldo ist im Sommer ablösefrei

Der 27-Jährige stand bereits im Winter in der engeren Auswahl. Doch da hatte der Tabellenführer der portugiesischen Liga keinerlei Interesse, den Linksfuß abzugeben, da man die sportlichen Ziele in Liga und Königsklasse nicht gefährden wollte. Jetzt unternimmt Bayer aber direkt den zweiten Anlauf, den im Sommer ablösefreien Spanier für die kommende Saison unter Vertrag zu nehmen.

Ruf als gefährlicher Freistoßschütze

Grimaldo wäre für Bayer eine starke Lösung auf der Problemzone hinten links. Gilt der Verteidiger doch als defensiv stabil, aber auch als gut in der Spieleröffnung. Zudem hat sich Grimaldo, der auch in der Offensive Akzente setzen kann, in Portugal den Ruf als gefährlicher Freistoßschütze erworben. In dieser Saison kommt er in 24 Einsätzen auf insgesamt vier Treffer und zwei Assists in der portugiesischen Liga (2/0) und der Champions League (2/2).

Das sportliche Upgrade zum derzeitigen Linksverteidiger Mitchel Bakker würde der frühere spanische U-21-Nationalspieler (zwei Einsätze) natürlich darstellen. Einfach wird der Deal für Leverkusen allerdings keinesfalls. Grimaldos Qualitäten sind in der Branche weithin bekannt.

Nicht nur der Borussia aus Dortmund wurde zuletzt ein Interesse an Grimaldo nachgesagt. Der BVB hat Bedarf, weil man den portugiesischen Nationalspieler Raphael Guerreiro, der zumindest im Winter-Transferfenster kein Kandidat in Leverkusen war, im Sommer ablösefrei ziehen lassen wird.