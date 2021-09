Bayers Wirtz-Formel: Das Normale für den Außergewöhnlichen

Er war mal der jüngste Torschütze in der Bundesliga. Er ist der jüngste Spieler, dem im deutschen Oberhaus zehn Treffer gelangen. Florian Wirtz sorgt in schöner Regelmäßigkeit für Superlative. Oder wie es Kapitän Lukas Hradecky jüngst formulierte: "Er schreibt Woche für Woche Geschichte."

Aus Glasgow berichtet Stephan von Nocks

Doch wie sorgt man als Klub dafür, dass ein erst 18-Jähriger bei all dem Hype und Trubel um ihn herum auch auf lange Sicht die Entwicklung nimmt, die ihm alle Experten zutrauen? Wie schafft man es, dass nicht alle Last auf den Schultern des Toptalents ruht?

So schützt und fördert Bayer das Top-Talent gleichzeitig

Vor dem Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Celtic Glasgow (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärt Simon Rolfes, wie Bayer den Überflieger gleichzeitig schützt und fördert. Das Motto lautet das Normale für den Außergewöhnlichen. Der Klub versucht, den Spagat zu meistern, "indem wir ganz normal mit ihm umgehen und auch in seiner Entwicklung, die rasant war, auch ganz normal mit ihm umgegangen sind", erklärt Leverkusens Sportdirektor.

Wirtz soll auf keinen Fall verheizt werden

So achtet man im Klub darauf, dass der Teenie nicht zu stark belastet wird. Beispielsweise als Wirtz im Sommer Leistenbeschwerden plagten. "Am Anfang der Saison, als er ein paar Probleme hatte, da haben wir ihn rausgenommen. Weil wir ihn vernünftig weiter aufbauen", erläutert Rolfes. Bereits in der vergangenen Saison habe man dies einmal so praktiziert. Wirtz soll auf keinen Fall verheizt werden.

Das gilt körperlich wie mental. Dieses Gefühl der Sicherheit, versuchen die Verantwortlichen, dem Nationalspieler zu vermitteln. "Wir wissen auch, bei aller Qualität, die er zeigt, dass es Schwankungen geben wird. Und da weiß er auch, dass er mit uns einen Verein und Leute an seiner Seite hat, die ihn da stützen in seiner Entwicklung, aber natürlich nicht bremsen."

Rolfes: "Er hat großartige Voraussetzungen für eine herausragende Karriere"

Rolfes und Bayer wollen Wirtz in der Balance halten. Um das Optimum herauszuholen aus dem Hochbegabten, dem alle Türen offenstehen. Was nicht nur Leverkusens Sportdirektor bewusst ist. "Er hat natürlich großartige Anlagen, kann sich aber weiterhin in Sachen verbessern. Er macht das sehr gut. Er hat großartige Voraussetzungen für eine herausragende Karriere. Das ist klar", urteilt Ex-Profi Rolfes.

Gerade weil es für Wirtz nur die besten Prognosen von allen Experten gibt, sieht sich der Sportdirektor wie den ganzen Klub gefordert. "Trotzdem ist er ein junger Kerl", betont Rolfes, "den wir dementsprechend fördern müssen, weiter entwickeln müssen, vorbereiten müssen für die Aufgaben, die ganz sicher vor ihm liegen." Wie die am Donnerstag im Celtic Park vor über 50 000 Zuschauern. Eine Kulisse, vor der der Jungstar noch nie in seiner Karriere gespielt hat.