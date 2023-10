Bayers Standardschwäche: die Chance für Sandhausen?

Gegen den SC Freiburg kassierte Bayer mal wieder ein Gegentor nach einem ruhenden Ball. Diese Schwäche ist offensichtlich und vor Leverkusens Pokalspiel bei Drittligist SV Sandhausen die vielleicht einzige Gefahr für den Werksklub.

Wenn Bayer 04 eine offensichtliche Schwachstelle besitzt, dann diese: Beim 2:1-Sieg gegen Freiburg am Sonntag hat der Werksklub zum sechsten Mal in dieser Saison nach einem gegnerischen Standard einen Treffer kassiert. Ein Freistoß auf der Torauslinie, von Vincenzo Grifo punktgenau vors Tor geschlagen, führte zum Freiburger Anschlusstreffer und einer Leverkusener Zitterpartie bis zum Schluss.

75 Prozent seiner bislang acht Gegentreffer musste Bayer nach ruhenden Bällen schlucken. "Die Standards sind natürlich ein Thema bei uns", stellt Torhüter Lukas Hradecky fest und warnt: "Es wird sicherlich auch Spiele geben, in denen der Gegner mit einer Standard das Spiel noch dreht. Da müssen wir aufpassen. Daran arbeiten wir im Training. Es geht vielleicht um Konzentration um Antizipation, keine Ahnung." Was aber sicher ist: "Da ist in den neun Spielen viel zu viel passiert."

Alonso: "Wichtiges Thema für uns"

Diese Schwäche kann grundsätzlich neben der bislang ausbaufähigen Chancenverwertung zu einem Knackpunkt für Bayer 04 werden. So lässt die Werkself ihren Kontrahenten einerseits oft noch eine Tür zurück ins Spiel offen, weil sie den Sack nicht endgültig zumacht, oder lockert andererseits wie gegen Freiburg durch die Defensivschwäche bei Standards wieder die Schnürung.

Xabi Alonso ist besonders Letzteres ein Dorn im Auge. "Das ist ein wichtiges Thema für uns. Wir müssen die Mentalität und Konzentration haben, bei jedem Standard bereit zu sein, um den ersten Ball zu kämpfen und um den zweiten Ball zu kämpfen", fordert er. Im Idealfall soll seine Mannschaft diese ruhenden Bälle komplett vermeiden. Nicht umsonst monierte der Trainer: "Wir haben Freiburg einen einfachen Freistoß gegeben."

Standardsituationen gegen Sandhausen vermeiden

Solche sollte seine Mannschaft auch am Mittwoch im DFB-Pokalspiel beim Drittligisten SV Sandhausen nicht verursachen. Denn in keinem Bereich können unterklassige Mannschaften ihre grundsätzlichen Qualitätsnachteile so einfach vergessen machen wie bei Standardsituationen. Diese könnten die vielleicht einzige Chance für den Zweitliga-Absteiger darstellen.

Tritt Bayer in Sandhausen aber von Beginn an seriös auf, sollte der Tabellenführer der Bundesliga aufgrund seiner spielerischen Überlegenheit allerdings auch nur selten in die Situation kommen, gegnerische Standards im gefährlichen Bereich hinzunehmen. In Sandhausen hat Leverkusen sein Standard-Schicksal also komplett in der eigenen Hand - vorausgesetzt, die Einstellung stimmt.