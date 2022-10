Bayers Spagat ohne Aranguiz und auch ohne Demirbay

Vor dem Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid bangt Bayer 04 weiterhin um den Einsatz von Mittelstürmer Patrik Schick. Mit Charles Aranguiz und Kerem Demirbay fallen zwei potenzielle Sechser sicher aus. Dennoch gibt es für Geschäftsführer Simon Rolfes nur ein Ziel: einen Sieg.

Aus Madrid berichtet Stephan von Nocks

Vor dem vorletzten Gruppespiel der Werkself bei Atletico Madrid regiert das Prinzip Hoffnung. Zwangsläufig. Verliert Bayer, ist der Klub ab der K.-o.-Phase des Europapokals nur noch Zuschauer. Selbst bei einem Sieg ist man mit Blick auf Rang 2 von dem Ergebnis abhängig, dass der FC Porto in Brügge erzielt.

Bayer 04 muss auf jeden Fall selbst erstmal liefern. Das weiß auch Simon Rolfes. "Wir treten mit Zuversicht an", erklärt der Geschäftsführer und verweist auf den einzigen Sieg, den Bayer bislang in dieser Gruppenphase beim 2:0 gegen die Spanier in der heimischen Arena geholt hat.

"Wir haben ein gutes Hinspiel abgeliefert. Jetzt spielen wir in einem stimmungsvollen Stadion. Wir müssen einfach versuchen, in kleinen Schritten weiter vorwärts zu kommen", formuliert Rolfes ein Ziel. Doch in Madrid muss der in der Liga taumelnde Bundesligist einen Spagat vollführen. Die Mannschaft soll Selbstvertrauen sammeln "erstmal unabhängig vom Ergebnis", wie der Geschäftsführer erklärt, "als starke Einheit" auftreten, was sich dann "auch im Ergebnis widerspiegeln" soll und in besserem Fußball.

Es ist knifflig. Ohne Erfolg kein Selbstvertrauen. Ohne Selbstvertrauen kein Erfolg. Es ist wie bei der Henne und dem Ei. Wer war zuerst da? Und ausgerechnet in Madrid soll diese Frage beantwortet werden und der Turnaround eingeleitet werden.

"Wir fahren dahin, um vor Atleti zu kommen"

Das ist schon schwierig genug. Hinzu kommt, dass die sportliche Vorgabe aufgrund der für Bayer so ungünstigen Konstellation in der Gruppe das mögliche Maximum ist: ein Sieg. "Wir fahren dahin, um vor Atleti zu kommen - und dafür müssen wir gewinnen", sagt Rolfes. Es gibt einfachere Herausforderungen.

Ob Patrik Schick dazu beitragen kann, diese zu bewältigen, ist noch offen. Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg hatte der Mittelstürmer wegen Adduktorenproblemen passen müssen, die er sich am Donnerstag im Training zugezogen hatte. Jetzt bangt Bayer um den Einsatz des Tschechen in Madrid.

"Er macht Fortschritte. Deswegen konnte er heute mehr Sachen mitmachen als es gestern der Fall war", verströmt Rolfes vorsichtigen Optimismus. Doch verraten, ob der Torjäger der Vorsaison für einen Einsatz bereitstehen wird, kann oder möchte er noch nicht: "Wir hoffen, dass es sich weiter positiv entwickelt. Dann werden wir sehen, wozu es reicht."

Erwartungsgemäß fehlen wird Sechser Charles Aranguiz, der nach Wadenproblemen nicht rechtzeitig fit geworden ist. Doch mit Kerem Demirbay trat auch ein zweiter Kandidat für die Doppelsechs die Reise nach Madrid nicht an. Die Art der Verletzung ließ Trainer Xabi Alonso bei der Pressekonferenz offen, stellt aber in Aussicht, dass das Duo in Leipzig womöglich weder einsatzfähig sein könnte. Nach kicker-Informationen hat Demirbay seit geraumer Zeit Probleme am Unterschenkel.

Amiri rückt in die Startelf

In Madrid wird so Nadiem Amiri in die Startelf rücken. Dieser überzeugte beim 2:2 gegen Wolfsburg als Joker. "Er hatte einen guten Impact aufs Spiel", wiederholte der Spanier sein Lob vom Samstag. Das Ergebnis vom Samstag wird Bayer am Mittwoch für ein Überwintern in Europa voraussichtlich allerdings nicht reichen.