Bayers Sieg: Statement, Warnung - aber kein Muster

Beim 3:2-Sieg in Gladbach demonstriert Bayer 04 teilweise eindrucksvoll seine Stärken, aber bekommt auch vorgeführt, welche Gefahren lauern. Als Muster für die weitere Saison kann der überzeugende Auftritt den Leverkusenern nur bedingt dienen.

Alles war nach Plan gelaufen. Defensiv stand Bayer 04 beim 3:2-Sieg im Borussia-Park bis zur turbulenten Schlussphase gleichsam tief wie stabil, ließ aus dem Spiel heraus kaum eine Torchance zu. Und offensiv beeindruckte die Werkself mit überfallartigem Umschaltspiel, mit dem die Gastgeber aufgrund der deutlichen Schnelligkeitsvorteile der Werkself massive Probleme hatten.

Der Speed, den wir haben - das ist ja wirklich außergewöhnlich. Nadiem Amiri

Moussa Diaby, Jeremie Frimpong und allen voran Amine Adli, der bei seinem 2:0 Gladbachs Nico Elvedi mühelos überlief, sorgten für gefährliche Konter und schon vor der Pause für eine Zwei-Tore-Führung. "Anfangs hatten wir Probleme, ins Spiel rein zu finden", analysierte Nadiem Amiri, der als Joker nach einer schönen Kombination das 3:0 erzielt hatte, "danach haben wir unsere Stärke mit den Kontern ausgenutzt. Der Speed, den wir haben - das ist ja wirklich außergewöhnlich."

Brutales Umschaltspiel und eine kompakte Defensive - der Sieg im Borussia-Park, in dem die Gladbacher zuvor 18 von 24 möglichen Punkten geholt hatten, war ein klares Statement: In diesen Disziplinen hat sich die Mannschaft unter Xabi Alonso zu einem sehr unangenehmen Gegner entwickelt. Man habe die Borussia "mit unserer Schnelligkeit" knacken wollen, erklärte Kapitän Lukas Hradecky, "wir wussten, dass sie auch auf Abseits spielen, und unsere schnellen Leute ihre Laufduelle gewinnen können. Und so ist es auch passiert."

Schon in der Vorbereitung hatte sich klar abgezeichnet, dass Bayer verbessert kontert. In Gladbach gelang dies sogar auch ohne den nach einer Erkältung bis zur 75. Minute auf der Bank sitzenden Hoffnungsträger Florian Wirtz. "Wenn unsere schnellen Leute vorne ins Eins-gegen-eins kommen, möchte ich kein gegnerischer Verteidiger sein. Und heute waren wir auch ziemlich effektiv", stellte Torhüter Hradecky fest, der aber auch den Finger in die in der Schlussphase geöffnete Wunde legte.

Turbulente Schlussphase

"Es waren richtig gute 70 Minuten, aber dann ist irgendetwas passiert. Darüber müssen wir ganz klar reden", fordert der finnische Nationalspieler nach der turbulenten Schlussphase, in der Bayer nachlässig wurde, zu schnell den Ball und damit auch die Spielkontrolle verlor, "diesmal ist es noch gutgegangen, aber wenn wir noch zwei, drei Minuten länger gespielt hätten, hätte es vielleicht anders ausgeschaut."

"Eine wichtige Lehre für uns"

Für Trainer Xabi Alonso ein wichtiger Ansatzpunkt, um seine Mannschaft zu packen. So erklärte der Trainer zum Finale des Spiels eindeutig: "Da hatte ich ein bisschen Angst, dass wir das dritte Tor kassieren. Aber das ist eine wichtige Lehre für uns." In der Tat: Das Thema Konsequenz, in Leverkusen immer wieder auf der Tagesordnung, bleibt ein Schlüssel bei Bayer 04. Nur wenn sich die Profis des Wersklubs in dieser Hinsicht auf stabil hohem Niveau bewegen, werden sie ihr Potenzial voll ausschöpfen.

"So eine Januar-Form gefällt mir"

Von diesem war in Gladbach einiges zu erkennen. "Am Ende haben wir mit ein paar Schönheitsfehlern gewonnen, aber es war schon eine gute Leistung. So ein Einstieg, so eine Januar-Form gefällt mir", zeigte sich Hradecky grundsätzlich einverstanden. Dabei ist dem Routinier bewusst, dass der Auftritt vom Sonntag nicht als Muster für die komplette Saison und auch nicht für das Spiel am Mittwoch gegen den VfL Bochum dienen kann.

Denn den Gefallen, mit einem offensiven Ansatz und hoher Verteidigungslinie Bayer komplett in die Karten zu spielen, dürfte schon der nächste Gegner den Leverkusenern nicht machen. Gegen den VfL wird Bayer vor allem in Sachen Ballbesitzfußball gegen eine massierte Defensive gefragt sein. Bislang keine Königsdisziplin unter Xabi Alonso.

Die Werkself wird mehr Facetten in ihrem Offensivspiel kultivieren müssen als "nur" ihr gefährliches Konterspiel. "Über die ganze Saison reicht das nicht", weiß Hradecky, auch wenn dieses eine hervorragende Waffe darstellt. "In gewissen Momenten und wenn wir die Gegner so bespielen können, dass sie Eins-gegen-eins gegen unsere Stürmer spielen müssen, dann hat vor uns jeder Angst in der Bundesliga", sagt der Keeper.

Gegen den VfL Bochum wird sich die Mannschaft von Xabi Alonso die Voraussetzungen dafür, anders als in Gladbach, erst auf einem anderen Weg erarbeiten müssen. Weshalb am Mittwoch ein Florian Wirtz in der Startelf viel wichtiger sein wird, als er es im Borussia-Park gewesen wäre.