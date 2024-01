Bayers Schick im Fokus: "Er wird noch stabiler werden"

Ende 2023 meldete sich Patrik Schick eindrucksvoll zurück. Nun rückt er in Abwesenheit von Victor Boniface in den Fokus und ist Bayers Mittelstürmer Nummer eins.

Erst blieb er souverän vom Elfmeterpunkt, dann traf er technisch fein per Direktabnahme, abschließend setzte er einen Kopfball ins Tor. Wie sich Bayers Mittelstürmer Patrik Schick bei seinem ersten Startelfeinsatz in der Liga nach mehr als 14 Monaten gegen den VfL Bochum (4:0) zurückmeldete, war beeindruckend. Kurz vor Weihnachten feierte der 27-Jährige einen Hattrick und unterstrich damit: Seine außerordentliche Torgefährlichkeit ist nicht verloren gegangen, keinesfalls.

Nachdem ihm die Adduktoren monatelang Probleme bereitet hatten und Schick im vergangenen Herbst noch von einem Faserriss in der Wade zurückgeworfen worden war, scheint er vielmehr gerade rechtzeitig auf dem Weg zurück zu alter Top-Form zu sein. Schließlich fehlt mit Victor Boniface, der mit Nigeria beim Afrika-Cup antreten wird, in den nächsten Wochen Leverkusens aktueller Top-Torschütze (16 Treffer). Schick wird gebraucht und scheint gerüstet. Jedenfalls deuten derzeit alle Zeichen darauf hin.

Schick lief sich bei Bayer in den vergangenen Wochen langsam warm

Langsam lief er sich in den vergangenen Wochen warm, war zu fünf Joker-Einsätzen gekommen, ehe er gegen Molde FK (5:1) und Bochum in der Startformation stand und jeweils rund 60 Minuten spielte. Wettbewerbsübergreifend sammelte Schick seit Ende November sechs Tore und zwei Assists. Zahlen, die die Hoffnungen in den Stürmer nähren, wenngleich er selbst nach dem Bochum-Spiel erklärte: "Ich fühle, dass noch etwas fehlt."

Und sicherlich: Das optimale Gespür für Zeit, Raum und Ball muss sich der Tscheche nach seiner langen Zwangspause noch erarbeiten. Schritt für Schritt. Dass er dem Tabellenführer allerdings schon jetzt eine große Hilfe sein kann - vor dem Tor und als wichtige Anspielstation -, zeigte er unter anderem gegen den VfL. Weil sich zudem Schicks Fitnesszustand stetig bessert, sagte Simon Rolfes unlängst im Gespräch mit dem kicker: "Patrik ist absolut bereit für die nächsten Wochen."

Bayer-Geschäftsführer Rolfes lobt Rückkehrer Schick

Bayers Geschäftsführer erklärte: "Kurz vor Weihnachten hat er in kurzer Abfolge mehrere Spiele gemacht, stand gegen Molde und Bochum in der Startelf. Er bereitet sich gut vor. Wir haben zehn Tage Training, außerdem ein Testspiel (gegen den FC Venedig am Sonntag, d. Red.). Die Zeit wird er nutzen und in der Lage sein, das anstehende Programm zu absolvieren." Er betonte: "Patrik konnte zuletzt wieder zeigen, dass er in der Bundesliga zu den Top-Stürmern zählt. In nächster Zeit wird er noch stabiler werden."

In diesem Fall dürfte Schick, der mit Bayer bis zum Pokalspiel gegen Stuttgart (6. Februar) keine englische Woche absolvieren muss, sogar ein Upgrade für die Werkself im Sturm darstellen. So komisch das klingen mag. Boniface avancierte nach seinem Sommer-Wechsel zur Soforthilfe, sorgte bundesweit für Erstaunen, traf sehr regelmäßig und besitzt mit seiner Physis und seiner Dynamik im Eins-gegen-eins ein besonderes Element - Schicks Effizienz besitzt der 23-jährige Angreifer aber (noch) nicht.

Bayer-Stürmer Schick ist vor dem Tor deutlich effizienter als Boniface

Pro Treffer benötigte Boniface bislang 5,9 Schüsse, während Schick bei 2,5 liegt. Mit seinen 16 Toren befindet sich der Nigerianer zudem minimal unter seinem Expected-Goals-Wert (16,7) - im Gegensatz zu Schick (6 Tore bei einem xG-Wert von 2,9). Wobei dem oftmals unvorhersehbar aufspielenden Boniface stets zugutezuhalten ist, dass er vielerlei Chancen selbst kreiert und trotz vergebener Möglichkeiten auf ein tolles Premierenhalbjahr bei Bayer zurückblicken kann. Wohl dem, der solche Stürmer hat.

"Beide sind abschlussstarke Torjäger, die darüber hinaus in der Lage sind, unser Angriffsspiel zu entwickeln und aktiv mitzuspielen", lobte Rolfes und analysierte: "Aufgrund ihrer Körperkonstitution agieren sie natürlich verschieden. Boni ist wuchtiger, geht häufiger ins Dribbling, während Patrik in der Box eine sehr hohe Abschlussqualität besitzt und etwas mehr kombiniert. Wir sind sehr happy mit beiden." Allein Schick rückt nun allerdings in den Fokus.