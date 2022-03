Bayers Plan mit Adli und Aggressivität

Nach dem 1:5 in der Hinrunde möchte sich Bayer 04 gegen den FC Bayern München ganz anders präsentieren. Ein Spalierstehen wie in der ersten Hälfte, nach der man 0:5 zurücklag, soll es nicht mehr geben. In Leverkusen gibt es mehrere Ansatzpunkte, wie man den Münchnern beikommen möchte.

Man braucht nur auf die Mannschaften zu blicken, die den FC Bayern in dieser Saison geärgert haben, um zu wissen, dass ein mutiger Ansatz gegen die Münchner durchaus erfolgversprechend ist. Und so betont auch Geschäftsführer Rudi Völler vor der Partie in der Allianz-Arena am Samstag: "Wir werden versuchen, den Bayern mit Aggressivität zu begegnen."

In der Tat ist mit einem hochintensiven Spiel zur rechnen. Darauf deuteten schon die Eindrücke vom Mittwochstraining hin. In diesem ließ Gerardo Seoane in unter Vollgas absolvierten Spielformen Umschaltmomente üben in der Verbindung mit sehr aggressivem Pressing. Ein Matchplan, der darauf schließen lässt, dass der Trainer neben Moussa Diaby mit Amine Adli einen zweiten sehr schnellen Außenstürmer nominieren dürfte. Der junge Franzose verfügt über deutlich mehr Speed als Paulinho und passt so besser zum taktischen Konzept in München.

Dort war der zuvor beim FC Toulouse in der 2. Liga spielende Adli im Sommer genauso ein Thema wie beim Werksklub, der schließlich den Zuschlag erhielt. Obwohl die Münchner selbst auf der Zielgeraden des Transfers noch alles unternommen haben sollen, um den 21-Jährigen umzustimmen. In Leverkusen hoffen sie nun, dass der auf allen vier Offensivpositionen einsetzbare französische U-21-Nationalspieler den Bayern nach seiner Entscheidung gegen sie nun auch auf dem Platz wehtun kann. Die Basis dafür hat der schnelle Angreifer in den Monaten nach dem 1:5 gelegt, bei dem er über eine Stunde auf der Ersatzbank saß.

Seoane: Adli hat "uns auf vielen Positionen viel Variabilität gebracht"

Amine hat eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht“, erklärt Seoane, "er hat sehr viele Einsätze auf einem viel höheren Niveau als zuvor gespielt hat, auch von der Intensität und der Drucksituation. Er hat uns auf vielen Positionen viel Variabilität gebracht, hat auch mal ganz vorne gespielt, mal rechts oder links." Adli ist flexibel, aber auch torgefährlich. "Er ist im Bereich der Scorerpunkte schon sehr aktiv bei uns", zeigt sich sein Trainer angesichts von drei Toren und drei Vorlagen in der Liga zufrieden, sieht aber noch große Entwicklungsmöglichkeiten.

"Er hat noch ein großes Potenzial. Er kann sein Positionsspiel verbessern, er kann beim ersten Kontakt und beim letzten Pass noch mehr Ruhe haben. Da ist er ab und zu noch ungenau", analysiert Seoane, "aber ähnlich wie Moussa Diaby hat er durch seine Mentalität, durch seinen Willen, sich zu verbessern, noch Luft nach oben." Die er im Idealfall schon am Samstag nutzen soll.