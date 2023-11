Bayers Leihspieler droht bei Real das Aus: Was passiert mit Iker Bravo?

Er kam als eines der größten Sturm-Versprechen nach Leverkusen. Aktuell stellt Iker Bravo aber nur noch ein großes Rätsel dar.

Laut der spanischen Online-Plattform Relevo erwägt Real Madrid, die Leihe von Mittelstürmer Iker Bravo, die noch bis Sommer 2024 läuft, bereits im Winter zu beenden. Hintergrund: Der 18-Jährige hat die Erwartungen der Madrilenen nicht ansatzweise erfüllt.

Inzwischen wurde er sogar aus deren Zweitvertretung, die vom ehemaligen Schalke-Profi Raul trainiert wird und für die Iker Bravo bisher kein Saisonspiel bestritt, in die U 19 des Klubs zurückversetzt. Und selbst dort hat der hochbegabte Angreifer keinen Stammplatz inne.

Letzte Chance bis Jahresende

Iker Bravo zeige nicht die gewünschte Konstanz und soll jetzt noch bis Jahresende eine letzte Chance erhalten, sich als Spieler auf Real-Niveau zu beweisen. Die Probleme des hochbegabten Talents, das 2021 ablösefrei aus der U 16 des FC Barcelona nach Leverkusen wechselte, liegen in erster Linie nicht in seinen grundsätzlichen sportlichen Qualitäten begründet, sondern in seiner Haltung sowie seinem immer wieder viel zu schnell überbordenden Temperament.

Letzteres hatte ihm in Verbindung mit erheblichen privaten Eingewöhnungsproblemen die Integration in Deutschland erschwert. Bei Real handelte sich Iker Bravo zuletzt innerhalb kurzer Zeit zwei Platzverweise ein. Nach dem zweiten habe der Spieler Tränen vergossen, berichtet Relevo, weil er sich ungerecht behandelt gefühlt habe.

Ziehen der Kaufoption derzeit ausgeschlossen

Wie es mit Iker Bravo weitergeht, ist offen. Bei einem Leihabbruch müsse Real eine Vertragsstrafe zahlen, die eine Trennung erschwere, heißt es. Dass Real im Sommer die Kaufoption zieht, die angeblich im zweistelligen Millionenbereich liegt, ist derzeit jedenfalls ausgeschlossen.

Iker Bravo droht also das Aus bei Real. Kriegt er nicht noch die Kurve, steht er spätestens ab Juli 2024 wieder bei Bayer unter Vertrag. Doch seine Perspektiven in Leverkusen gelten als schlecht bis nicht vorhanden.

Sprachbarriere als größtes Hindernis

Einzig Iker Bravos Landsmann Xabi Alonso und dessen Spanisch sprechendes Trainerteam könnten als letzte Lösung für den 18-Jährigen fungieren, der in Leverkusen keine wirkliche Bereitschaft zeigte, Deutsch zu lernen, und auch nur wenig Englisch spricht. Unter einem deutschsprachigen Trainer, so heißt es, sei ein Versuch ohnehin aussichtslos.

Galt im Dress von Bayer als große Sturmhoffnung: Iker Bravo IMAGO/Laci Perenyi

Doch bei einer vorzeitigen Rückkehr zu Bayer 04 im Winter wäre dort im Bundesligakader nicht wirklich Platz für Iker Bravo, da in diesem mit Patrik Schick und Victor Boniface zwei Top-Mittelstürmer stehen. Selbst wenn Anfang 2024 Boniface mit Nigeria beim Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) spielt, wäre Iker Bravo angesichts von einem Akteur wie Adam Hlozek nicht in der Position, zumindest als erste Alternative auf der Neun zu gelten.

So bliebe Iker Bravo in Leverkusen nur die U 19 als Spielfeld, aus der er wegen der beschriebenen Probleme aber eben an Real verliehen worden war.