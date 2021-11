Bayers langer Weg zum Erwachsenwerden

Nach dem 4:0-Erfog gegen Betis Sevilla, durch den Bayer 04 nur noch einen Sieg vom direkten Einzug ins Achtelfinale entfernt ist, fand Gerardo Seoane viele lobende Worte. Natürlich. Doch Leverkusens Trainer feierte nicht die zum Teil glänzend herausgespielten Treffer seiner Elf.

Vielmehr rückte Seoane die Grundeinstellung seiner Profis zum Spiel in den Fokus und analysierte: "Wir haben viel Druck gemacht, waren griffig in den Zweikämpfen, die Mannschaft war unglaublich kompakt und solidarisch - das hat sich extrem auf unsere Spielweise ausgewirkt."

Sinnbildlich für diese Tugenden stand an diesem Abend Flügelstürmer Moussa Diaby, der an allen vier Treffern direkt beteiligt war. Allerdings lobte Seoane auch diesen viel lieber wegen anderer Attribute. "Ich würde in den Vordergrund stellen, wie er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, wie viele Laufduelle nach hinten er gewonnen hat, dass er Frimpong und Hincapie unterstützt hat", erklärte der Schweizer.

Dass der Werkself-Trainer nicht die spektakulären Offensivaktionen des französischen Nationalspielers hervorhob, sondern die defensive Unterstützung von Bayers Außenverteidigern, war wohl bedacht. Zum einen agierte Diaby in dieser Hinsicht in der vergangenen Saison noch äußerst nachlässig. Zum anderen ist gerade dieser Aspekt ein, wenn nicht gar der zentrale Baustein, wenn Seoane immer wieder "Solidarität" einfordert.

Außerdem sieht es der Leverkusener Trainer im Moment offenbar als das völlig falsche Signal an, in diesem Moment etwas zu feiern, was seine Mannschaft trotz ihres immensen Potenzials in diesem Bereich nicht wirklich beständig liefert. Denn auch gegen Betis zeigte sich Bayer nicht nur in der Anfangsphase alles andere als ausgereift in der Offensive, nutzte die immensen Schnelligkeitsvorteile viel zu selten dazu, um auch klare Torchancen zu erspielen.

Matchwinner Diaby zwischen Genie und Wahnsinn

Selbst Matchwinner Diaby ("Seine Leistung ragt natürlich durch die zwei Tore heraus", so Seoane) bot seinem Trainer schon früh in einer Szene die komplette Bandbreite von Genie bis Wahnsinn an. So legte der Sprinter bereits in der 6. Minute ein mitreißendes Solo hin, das er aber durch ein verpasstes Abspiel am gegnerischen Strafraum umgehend auch wieder entwertete. Ein Moment, an dem sich sein Trainer an die Partien in Köln (2:2) oder gegen den KSC (1:2) erinnert gefühlt haben dürfte, als Bayer und auch der Linksfuß aussichtsreichste Möglichkeiten nicht in Torchancen und letztlich in Treffer ummünzten.

Gegen Betis lief es jedoch danach anders. Diaby konnte man den notwendigen Lernprozess in den folgenden 84 Minuten attestieren. Der 22-Jährige und auch der zwischenzeitlich ebenfalls als hängende Spitze brillierende Florian Wirtz (18) sind auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden einige Schritt weiter als beispielsweise Sommer-Zugang Amine Adli (21), der sich deutlich verbessert zeigte, aber in Leverkusens im Schnitt 20,5 Jahre junger Offensive mit seinem Speed und Draufgängertum zwar mutig und engagiert, aber oft auch genauso wild und unkontrolliert agierte.

Dennoch wird auch dem französischen U-21-Nationalspieler der 4:0-Erfolg nach fünf sieglosen Partien guttun. Wobei Seoane seine Mannschaft nach wenigen Monaten bereits so gut kennt, dass er weiß, dass er über die Auswirkungen dieses möglichen Befreiungsschlags, der trotz des deutlichen Ergebnisses keine Gala darstellte, eben nichts weiß.

Seoane: "Ich bin kein Hellseher"

So verweigerte der 43-Jährige auf die Frage, welche Bedeutung der Triumph gegen Betis auf die nächsten Partien hinsichtlich Selbstvertrauen und Glaube an die eigene Stärke habe, jegliche Prognose. "Keine Ahnung", antwortete der Trainer, "ich bin kein Hellseher. Wir freuen uns, dass wir gewonnen und eine gute Leistung abgeliefert haben. Jetzt geht es darum, in drei Tagen die bestmögliche Leistung abzurufen."

Ein Wieder hätte Seoane noch einfügen können. Denn möchte die Werkself, die mit einem Altersdurchschnitt der Startelf von gut 23 Jahren mehr als fünf Jahre jünger als ihr Gegner war, eine Spitzenmannschaft sein, muss sie trotz ihrer Jugend für ihren Trainer zu einer verlässlicheren Größe werden. Und auf diesem Weg zur Reife stellt Lob für mannschaftsdienliche Arbeit womöglich eine viel größere Hilfe dar als Jubelarien für spielerische Glanzpunkte.