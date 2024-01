Bayers Hradecky und die Botschaft: "Das ist das gefährlichste Gift"

Bayer 04 startet ohne die Afrika-Cup-Fahrer ins neue Jahr. Kapitän Lukas Hradecky ist guter Dinge, mahnt aber vor Genügsamkeit.

Der Startschuss ist gefallen. Erstmals im Jahr 2024 versammelte sich die Werkself an diesem Mittwoch auf dem Platz, trainierte für rund 50 Minuten vor den Augen zahlreicher Fans, die bis auf die Afrika-Cup-Fahrer Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Victor Boniface (Nigeria) und Amine Adli (Marokko) sowie den verletzten Arthur (Muskelsehnenverletzung im Oberschenkel) all ihre Stars zu sehen bekamen. Allein Piero Hincapie übte individuell - laut Klubangaben eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aus der letzten Partie 2023 gegen den VfL Bochum (4:0) habe er leichte Hüftprobleme davongetragen.

Die sollen allerdings kein großes Problem darstellen. Gut für den Liga-Spitzenreiter, denn gerade die Abwehrreihe ist bekanntlich von den Afrika-Cup-Nominierungen betroffen. Sowohl Kossounou (halbrechts in der Dreierkette) als auch Tapsoba (halblinks) gehörten bislang zur Stammelf von Bayer - sie müssen in den nächsten Wochen ersetzt werden.

Bayer-Torwart Hradecky vertraut auf die Nachrücker

Dass das gelingt, davon ist Kapitän Lukas Hradecky überzeugt. Es sei, betonte der Torhüter zum einen, "kein Wunschkonzert. Viele andere Vereine müssen auch Spieler abgegeben". Zum anderen erklärte er: "Die Breite des Kaders stimmt. Wir können das schon ausgleichen, obwohl wir natürlich viele gute Spieler abgeben mussten." Jene, die nachrücken, spielten allerdings auf einem ebenso hohen Level, so Hradecky. "Gegen Bochum haben wir schon mal mit der Startelf gespielt, die vermutlich auch in den nächsten Spielen stehen wird. Die Spieler haben das super gemacht."

Bayer, mit Josip Stanisic halbrechts und Hincapie halblinks in der Dreierreihe, hatte gegen den VfL das siebte Zu-null-Spiel in dieser Bundesliga-Saison gesammelt. Und so sagte Hradecky nun: "Ich mache mir keine Sorgen." Vielmehr ist er sogar "fest davon überzeugt", dass die Verluste zu kompensieren seien. "Innerhalb der Mannschaft ist das Vertrauen sowieso da."

Werkself-Kapitän Hradecky warnt vor Genügsamkeit

Wohin die Bayer-Reise im neuen Jahr führen sollte? Eine Kampfansage mochte Hradecky partout nicht über die Lippen kommen. Mit Blick auf die Tabellenführung bekräftigte er nur, was ohnehin logisch ist: "Wir sind da, und wir wollen den Platz nicht abgeben." Darum arbeite die Mannschaft daran, sich weiter zu steigern. Der 34-Jährige rekapitulierte: "Wir haben immer noch ein paar schlechte Halbzeiten gespielt, die wir noch korrigieren konnten. Es sind natürlich Kleinigkeiten, aber darin liegt die Herausforderung."

Nicht nachlassen, nicht nachgeben - das ist Hradeckys Botschaft. Denn, so erläuterte er: "Als Fußballer willst du nie zufrieden sein. Das ist das gefährlichste Gift. Wenn du denkst, du bist Tabellenführer und kannst einen Gang herunterschalten, geht es bergab." Also gehe es darum, dieses Kalenderjahr noch besser zu gestalten als das vergangene. "Dann haben wir eine gute Möglichkeit, etwas richtig Schönes zu erleben."