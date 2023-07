Bayers Hofmann: "Es wäre schlimm, wenn der Verein nicht enttäuscht wäre"

Sein Wechsel von Gladbach zu Leverkusen kam überraschend und sorgte für viel Wirbel. Nun äußert sich Jonas Hofmann erstmals zu den Beweggründen.

Einerseits fielen die Würfel spät, andererseits fielen sie schnell. Erst nach den drei Partien mit der deutschen Nationalmannschaft, wovon das letzte Duell am 20. Juni stattgefunden hatte (0:2 gegen Kolumbien), machte sich Jonas Hofmann laut eigener Aussage wirklich Gedanken über seine Zukunft. Liegt sie weiterhin in Gladbach? Oder doch woanders? Mit dem "einen oder anderen Verein" hätten, so Hofmann, Gespräche stattgefunden. Den Zuschlag indes erhielt Bayer 04. Der kicker berichtete am 4. Juli exklusiv - am 5. Juli folgte die Bekanntgabe dieses Transfers, der weithin verblüffte.

"Ich bin nicht der Typ dafür, mir während der Saison einen Kopf zu machen. Das gehört sich nicht, da konzentriere ich mich aufs Aktuelle", erklärt Hofmann bei seiner Vorstellung. "Natürlich waren die Gedankenspiele immer wieder im Kopf. Erst nach den Länderspielen ist es aber mehr und mehr in den Fokus gerückt. Dann kam eins kam zum anderen." Und die Würfel fielen. Nach siebeneinhalb Saisons und 214 Pflichtspielen in Diensten der Fohlen zog Hofmann einen Schlussstrich.

Das internationale Geschäft war ein großes Thema. Jonas Hofmann über den Wechsel zu Bayer 04

Mit jetzt 31 Jahren sei es wohl "ein Stück weit legitim, noch mal nachzudenken, was man will". Ob es noch mal eine neue Aufgabe sein sollte. Warum wurde es dann Leverkusen? "Das internationale Geschäft war ein großes Thema, aber auch das Gefühl, noch mal an einen anderen Ort zu gehen", erklärt Hofmann. "Man entwickelt sich persönlich wieder weiter. Ich kenne zwar schon den einen oder anderen. Trotzdem ist es eine neue Aufgabe." Mit neuen Mitspielern und einem neuen Trainer.

Gespräche mit Rolfes und Xabi Alonso "imponierend"

Xabi Alonso wurde - wie schon bei den Verpflichtungen von Granit Xhaka oder Alejandro Grimaldo - zum wichtigen Faktor. So beschreibt Hofmann die Gespräche mit Geschäftsführer Simon Rolfes und dem Bayer-Coach als "imponierend" und "sehr besonders". Zumal der Fußballlehrer international nun mal eine "extreme Persönlichkeit" sei. Den Fußball, den er gespielt habe, erzählt der Allrounder, "habe ich geliebt. Und dann erhältst du auf einmal einen Facetime-Anruf von Xabi Alonso".

Hofmann versteht Enttäuschung der Borussia

Hofmann erschien die neue Aufgabe als extrem reizvoll, also unterschrieb er für vier Jahre. Wobei er ausdrücklich betont: "Es war eine Entscheidung für mich - und nicht gegen Gladbach." Dort habe er eine "wunderbare Zeit" verlebt, sei dafür "extrem dankbar". Und könne die Enttäuschung verstehen, die sich nach dem vollzogenen Transfer Bahn brach. Ob auf Seiten der Fans, die ihren Unmut kundtaten. Oder auf Seiten des Klubs, der sein Unverständnis zumindest nicht versteckte.

"Die Gespräche waren sehr offen, und schlussendlich haben wir ein Angebot vorgelegt, das alle von Jonas aufgestellten Bedingungen erfüllt hat. Dass er sich dennoch dafür entschieden hat, die Ausstiegsklausel zu aktivieren, hinterlässt kein gutes Gefühl", ließ sich Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus zitieren. Bei den Fohlen, die inmitten eines großen Umbruch stecken, machte sich Frust breit, war Hofmann doch nicht irgendein Profi, sondern Leistungsträger und Kandidat fürs Kapitänsamt.

"Ich sollte der Fixpunkt sein, der Kader sollte um mich herum zusammengestellt werden. Da kann ich es wirklich nachvollziehen, dass der Verein enttäuscht ist", so Hofmann. Dass es Fans gebe, "die das nicht verstehen, die beleidigend werden, muss man ausblenden". Insgesamt bringt es Hofmann, der für 10 Millionen Euro die Farben wechselte, auf folgende Formel: "Es wäre schlimm, wäre der Verein nicht enttäuscht - dann hätte ich den Leuten nichts bedeutet." Nun sei das schöne Kapitel für ihn beendet.

31-Jähriger will "vorangehen, die Jungen mitnehmen"

Was er mit Bayer anstrebe? Zum einen ist da der Einzug in die Champions League, zum anderen der Traum von einem Titelgewinn - eine größere Trophäe fehlt ihm noch. Auch in Leverkusen will er sich als Führungskraft einbringen. "Wir haben eine extrem junge Mannschaft, da will ich vorangehen, die Jungen mitnehmen, verbal da sein und sofort für positiven Spirit sorgen", sagt Hofmann, der zudem danach strebt, seine Scorerwerte noch mal zu verbessern. Für Gladbach waren es 2022/23 12 Treffer und 11 Assists in der Liga. In Diensten von Bayer 04 sollen viele weitere Torbeteiligungen folgen