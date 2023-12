Bayers Hlozek und die komplizierte Rolle

Im Offensivbereich von Spitzenreiter Bayer 04 sorgen Victor Boniface, Patrik Schick oder Florian Wirtz für Schlagzeilen. Angreifer Adam Hlozek steht derweil hintan und hat eine komplizierte Rolle.

Gleich zweimal war das Erfolgserlebnis ganz nah. Zum Abschluss des Spieljahres kam Adam Hlozek mal wieder zu einem Teileinsatz. Gegen den VfL Bochum (4:0) brachte ihn Trainer Xabi Alonso nach 73 Minuten. Erst vergab er freistehend aus rund zehn Metern (76.), dann schleppte er den Ball bei einer Umschaltaktion von Bayer hervorragend ins letzte Drittel, stand kurz davor, sich einen Assist ins Bilanzheftchen schreiben zu dürfen. Einziges Problem: Victor Boniface konnte sein Zuspiel nicht richtig verarbeiten (90.+4). Hlozek schlug mit der flachen Hand auf den Boden.

Sein Halbjahresresultat liest sich wie folgt: In all seinen 13 Bundesligaeinsätzen kam der Tscheche von der Bank, traf einmal - zum 5:1-Endstand gegen Darmstadt 98 am 3. Spieltag. Im DFB-Pokal gelangen ihm vier Scorerpunkte (drei Tore, ein Assist), wobei zuvorderst sein wichtiger Treffer zum 3:2 beim SV Sandhausen in der 2. Runde gesondert zu nennen ist (5:2). In der Europa League sammelte er darüber hinaus eine Vorlage und zwei Tore, erzielte gegen Molde FK (5:1) sowohl das 4:0 als auch das 5:0.

Hlozeks Stunde schlägt bisher in den Pokalwettbewerben

Dabei gehört Hlozek zu jenen Spielern, deren Stunde bisher vor allem in den Pokalwettbewerben schlug. Dann, wenn die Bundesliga-Stammkräfte eine Pause erhielten. Eine komplizierte Rolle. Zumal der 21-Jährige in dieser Spielzeit deutlichere Akzente setzen will als in seiner Debütsaison 2022/23, in der er nach der Winterpause Fortschritte gezeigt hatte - ohne allerdings zum elementar wichtigen Akteur bei Bayer 04 aufzusteigen. Ende Dezember 2023 ist zu konstatieren: Über den Status des Teilzeitstürmers kommt der Offensivmann weiterhin nicht hinaus.

"Der Konkurrenzkampf vorne ist groß", sagte Geschäftsführer Simon Rolfes unlängst. "Deswegen ist es nicht einfach, auf Spielzeit zu kommen." Es läuft schließlich beim Spitzenreiter. Boniface brachte sich im Angriffszentrum gleich hervorragend ein. Patrik Schick kehrte höchst treffsicher zurück. Und die Halbpositionen im 3-4-3 besetzten Florian Wirtz und der weniger auffällige, aber oftmals nicht minder geniale Jonas Hofmann. Da bleibt Profis wie Hlozek (insgesamt vier Startelfeinsätze) nichts anderes übrig, als auf die nächste Gelegenheit zu warten und eifrig zu arbeiten.

Hlozek überzeugt mit guter Einstellung

Dass er diese Aufgabe annimmt, daran lässt Xabi Alonso keinerlei Zweifel. "Adam hat immer eine sehr, sehr gute Einstellung", erklärte der Trainer in diesem Monat. Und fügte an: "Er ist immer da, kämpft bis zum letzten Ball." In den Übungen, aber auch im Spiel, wenn er in der linken offensiven Halbspur, auf der Zehner-Position in einer 4-2-3-1-Formation oder als zentrale, flexible Spitze wirken darf. Hlozek läuft an, müht sich um eine gute Einbindung in die Partie und lässt sich oftmals fallen, um Kollegen in Szene zu setzen oder selbst zum Abschluss zu kommen.

Denn, und darüber besteht bei Bayer Einigkeit: Erarbeitet er sich ausreichend Freiraum, soll sich der tschechische Nationalspieler am Abschluss versuchen. Die Fähigkeiten dafür hat der Angreifer, der hart wie präzise abschließen kann. Zwei Tore aus der Distanz erzielte Hlozek 2023/24 immerhin schon: gegen Ottensen und gegen Molde. Doch da ist Potenzial für mehr. Bemerkenswert: In der Liga brachte es der Offensivmann in dieser Spielzeit zu lediglich fünf Torschüssen - bei seinem einzigen Treffer drückte er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie.

Der Afrika-Cup könnte Hlozeks Perspektive verbessern

Eine Frage des Selbstbewusstseins scheint es nicht zu sein. Jedenfalls hob Rolfes nach Hlozeks Doppelpack gegen Molde Mitte Dezember explizit dessen Spielfreude, Selbstvertrauen und Entschlossenheit hervor. "Richtig gut" sei das gewesen. Und so, wie es sich Bayers Chefs von Spielern in der zweiten Reihe erhoffen. "Am Ende einer Saison", so Rolfes, "werden alle ihre wichtige Rolle gehabt haben." Fragt sich nur, ob Hlozek, dieser variable Stürmer, der die Position ganz vorne nie permanent besetzt, in nächster Zeit eine gewichtigere Rolle einnehmen kann.

Sollten mit Boniface, Nathan Tella (beide Nigeria) und Amine Adli (Marokko) gleich drei Akteure aus dem Offensivbereich beim Afrika-Cup im Einsatz sein, würde sich seine Perspektive zumindest für ein paar Wochen verbessern. Als erste Wahl geht er indes so oder so nicht ins kommende Jahr. Hlozek, neben dem Platz ein eher ruhiger, introvertierter Typ, muss demnach kämpfen, noch präsenter werden und in jenen Situationen einen Mehrwert bieten, in denen er gebraucht wird. Mehr bleibt ihm nicht. Komplizierte Lage, komplizierte Rolle.