Bayers Finale um drei Spiele weniger Stress

Die K.-o.-Phase der Europa League hat Bayer 04 zwei Spieltage vor Schluss so gut wie erreicht. Ein Sieg am Donnerstag gegen Celtic Glasgow könnte den Belastungsstress für die Werkself deutlich reduzieren.

Die Marschrichtung ist eindeutig. Platz 1 soll es werden in der Gruppe G der Europa League, womit sich Bayer direkt für das Achtelfinale des Wettbewerbs qualifizieren würde. Als Gruppenzweiter müsste die Werkself nach der Gruppenphase noch die K.-o.-Runden-Play-offs bestreiten, in der die acht Gruppenzeiten der Europa League mit den acht Gruppendritten der Champions League um die verbleibenden acht Plätze fürs Achtelfinale kämpfen.

Ein Sieg gegen Celtic brächte den Gruppensieg

Mit einem Sieg am Donnerstag gegen Celtic Glasgow könnte sich Bayer 04 also zwei sportlich durchaus komplizierte Spiele in dem dichten Terminkalender ersparen. Käme ein Dreier gegen die Schotten doch dem sicheren Gruppensieg gleich, da der Bundesligist den direkten Vergleich gegen den mit drei Punkten Rückstand schärfsten Konkurrenten Real Betis Sevilla (1:1; 4:0) für sich entschieden hat.

Also lautet die Parole am Donnerstag: Alles auf Sieg. "Das ist unser Ziel", erklärt Abwehrchef Jonathan Tah zum vorzeitigen Erreichen des Gruppensiegs, "wir haben bislang gute Spiele in der Europa League abgeliefert. Genau so sollten wir es beibehalten." So sieht es auch Geschäftsführer Rudi Völler, der sagt: "Am Donnerstag wollen wir die Punkte einfahren."

Wir haben bislang gute Spiele in der Europa League abgeliefert. Genau so sollten wir es beibehalten. Jonathan Tah

Im Idealfall große Rotation in Budapest

Mit einem Dreier gegen Celtic wäre Platz 1 sicher. Und neben den beiden Spielen der K.-o.-Runden-Play-offs würde sich Bayer sogar eine dritte Partie "sparen": das letzte Gruppenspiel in Budapest nämlich. Denn in diesem könnte Trainer Gerardo Seoane dann aufgrund der fehlenden sportlichen Bedeutung maximal rotieren und all seine Stammkräfte und Dauerbrenner schonen.

Ein Sieg gegen Celtic würde also die Belastung für die Bayer-Profis in dieser Saison reduzieren, ohne aus einem weiteren Wettbewerb nach dem Pokal-K.-o. gegen den KSC (1:2) auszuscheiden. Das Weiterkommen in der Europa League ist für Bayer übrigens so gut wie sicher: Nur mit einer Niederlage mit vier oder mehr Toren Differenz gegen die Schotten, die man in Glasgow 4:0 schlug, kann der Bundesligist einen der ersten beiden Plätze noch verspielen.

Die Vorzeichen für ein erfolgreiches Abschneiden gegen Celtic am Donnerstag sind wohl leicht verbessert. Könnte gegen den Tabellenzweiten der Scottish Premiership doch der eine oder andere aus einem angeschlagenen Quartett, das zuletzt gegen den VfL Bochum noch fehlte, ins 20er-Aufgebot zurückkehren.

Bellarabi steht dicht vor einer Rückkehr

Gegen den Aufsteiger hatte Leverkusens Trainer noch auf Lucas Alario (Knie), Patrik Schick (Sprunggelenk), Karim Bellarabi (Oberschenkel) und Charles Aranguiz (Wade/Achillessehne) verzichtet. Allerdings sei dies laut Seoane nur aus "Vorsicht" erfolgt, als "die gemeinsame Entscheidung, kein Risiko einzugehen". Gegen Celtic könnte dies vor allem bei Bellarabi, der von den vier Kandidaten, die alle nah dran sind, am weitesten ist, hinsichtlich eines Platzes im Spieltagskader anders aussehen. In Bayers Finale um drei Spiele weniger Stress.