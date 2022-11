Bayers beängstigender Minimalismus

Mit einem müden 0:0 gegen den Club Brügge zittert sich Bayer 04 in die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League. Neben einer stabilen Defensivleistung war dies die einzige positive Erkenntnis des letzten Champions-League-Auftritts des Werksklubs.

Wenn man nicht viel hat, muss man sich an dem Wenigen erfreuen. Doch auch das fiel bei Bayer 04 am Dienstagabend allen Beteiligten schwer. "Wir haben das zu Null gehalten, gut verteidigt, sonst war da nicht viel zu sagen über dieses Spiel. Das 0:0 war das logische Ergebnis", urteilte Kapitän Lukas Hradecky nach einem tristen und uninspirierten Kick seiner Mannschaft, "über das Weiterkommen wird man sich im Februar ein bisschen freuen."

Die Leistung der Werkself an sich lieferte jedoch keine Basis für einen positiven Ausblick. Wie am Samstag beim 0:2 in Leipzig präsentierte sich Bayer 04 spielerisch äußerst bieder. Da unter Xabi Alonso die beiden Sechser fast durchgehend Kontakt zur Abwehrkette halten sollen, gestaltet sich das Leverkusener Offensivspiel äußerst übersichtlich und nahezu ideenlos.

"Das war ein bisschen Zittern, ein bisschen Verunsicherung war dabei", erklärte Hradecky angesichts des knappen Weiterkommens, um das Bayer nach dem Schlusspfiff noch bangen musste, nachdem Atletico in Porto in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer zum 1:2 gelungen war. Doch der Ausgleich gelang den Spanien nicht mehr, so dass Bayer aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs mit den Madrilenen auf Platz 3 landete.

Schwung für die Bundesliga?

Die Leverkusener Defizite im Spiel nach vorne wollte der Torhüter erst gar nicht in Abrede stellen. "Wir sind in einer Phase, in der natürlich nicht alles gelingt. Doch durch solche kleinen Erfolge musst du dich aufbauen. Hoffentlich nehmen wir diesen Schwung in die Bundesliga."

Doch ob dieses Erfolgserlebnis - nicht das eines Unentschiedens gegen Brügge, sondern ausschließlich das des Überwinterns in Europa - wirklich Schwung geben kann? Robert Andrich hat daran zumindest seine Zweifel. "Ich glaube jetzt nicht, dass alle vor Selbstvertrauen strotzen und dass jetzt alles toll ist. Heute war wieder nicht alle perfekt", urteilte der Sechser, der als einer von Wenigen in etwa die Leistung ablieferte, die man von ihm erwartet.

Die Erwartungen sind gesunken

Und die Erwartungen sind in Leverkusen offensichtlich gesunken. So kommentierte Simon Rolfes den Fakt, dass Bayer mit Ach und Krach weitergekommen sei, wie folgt: "Ja, aber was wird erwartet? Das Ziel war heute das Entscheidende. Und wie kommen wir dahin? Dadurch, dass wir auf jeden Fall stabil stehen und das dann auch durchziehen, bis zum Ende konzentriert spielen."

Es ist der neue Minimalismus, den sie derzeit in Leverkusen hochhalten und an dem man sich festhält. Also betonte der Geschäftsführer Sport ausschließlich das Positive: "Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, dass wir es geschafft haben und nächstes Jahr in Europa vertreten sind." Das und die defensive Stabilität waren es dann aber auch.

"So weitermachen"

Und trotzdem beschwört Rolfes den Aufwärtstrend, der sich nach nun nach dem 4:0-Sieg zum Einstand von Xabi Alonso mit zuletzt sechs Spielen ohne Sieg nicht annähernd abzeichnet. "Jetzt haben wir noch drei Spiele bis zur WM-Pause", sagte Rolfes, "das Selbstvertrauen haben wir uns heute und auch letzte Woche in Madrid erarbeitet, auch durch das Weiterkommen."

Diese Teilerfolgserlebnisse können aber bestenfalls minimale Dosen an Selbstvertrauen abwerfen. Doch Rolfes fordert: "In der Bundesliga müssen wir damit weitermachen. Es ist noch ein harter Weg, aber so müssen wir da raus, geschlossen als Mannschaft, auch mit viel defensiver Stabilität." Das "So weitermachen" dürfte bei vielen Bayer-Fans für ein unwohles Gefühl in der Magengrube sorgen. Bayers neuer Minimalismus trägt beängstigende Züge.