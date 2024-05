"Das hört ja gar nicht mehr auf": Die internationalen Medien staunen nach Leverkusens 2:0-Hinspielsieg bei der AS Rom im Europa-League-Halbfinale über die schier unschlagbare Werkself. Die Pressestimmen.

Matchwinner-Selfie: Florian Wirtz (li.) und Robert Andrich trafen für Leverkusen in Rom. IMAGO/Giuseppe Maffia

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Die Deutschen haben schon einen Fuß im Flieger nach Dublin. Bayer Leverkusen ist der Herrscher im Stadio Olimpico, Wirtz und Andrich sind die Helden des Abends."

Corriere dello Sport: "Bayers Aspirin verursacht Rom Kopfschmerzen. Der Unterschied in Technik und Form ist unübersehbar. Jetzt braucht Rom ein Wunder."

Corriere della Sera: "Leverkusen ist eine perfekte Maschine. Die Unbesiegbaren sind auch in Rom unbesiegbar. (...) Wenn man den Unschlagbaren ein Tor schenkt, wenn das Spiel auf der Kippe steht (...), werden die Unschlagbaren noch unschlagbarer."

Tuttosport: "Die Besten haben gewonnen. Die Qualität von Bayer Leverkusens Spieler macht den Unterschied."

La Repubblica: "AS Rom erlebt im Stadio Olimpico eine dunkle Nacht mit vielen Fehlern und zu vielen Geschenken an die Rivalen. Bayer Leverkusen ist eine perfekte Maschine, die unbesiegbar erscheint. (...) In Leverkusen wird ein Wunder nötig sein."

SPANIEN

Marca: "Leverkusen will alles. Drei Spiele, nur drei, trennen Bayer vom Triple. Niemand kann es mit der 'Aspirin-Mannschaft' aufnehmen."

AS: "Europa kapituliert vor Xabi Alonso. Alonso räumt alles weg. Der unaufhaltbare Gang von Bayer war auch im Olympiastadion nicht zu bremsen. De Rossi braucht ein Wunder."

Sport: "Xabi Alonso streichelt am Finale und am Triple. Bayer Leverkusen überfällt das Olympiastadion von Rom. Dieses Mal musste Leverkusen nicht bis zu den letzten Minuten warten, um weiter ungeschlagen zu bleiben."

El Mundo Deportivo: "Das hört ja gar nicht mehr auf! Xabi Alonso macht einen Riesenschritt Richtung Finale. Alejandro Grimaldo war wieder herausragend."

Relevo: "Xabi Alonso macht Rom dem Erdboden gleich. Die deutsche Mannschaft unterstrich, warum sie die große Sensation in Europa ist. Eine weitere, unglaubliche Meisterleistung von Leverkusen."

ENGLAND

Guardian: "Leverkusen ist weiter auf dem Weg zum Triple. Die Roma hatte in allen Wettbewerben nur dreimal verloren, fand in Bayer aber ihren Meister."