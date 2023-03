Bayerns Zittersieg beim Schlusslicht - Crailsheims Negativlauf hält an

Nach der deutlichen Euroleague-Niederlage gegen Piräus wollen die Bayern-Basketballer in der Liga in Bayreuth wieder Selbstvertrauen tanken, kamen beim Schlusslicht aber nur zu einem Zittersieg. Crailsheim indes kassierte in Rostock die neunte Niederlage in Serie.

Überflieger: Bayreuths Bastian Doreth hebt ab. IMAGO/Peter Kolb