Bayerns Ziel: Der vorzeitige Gruppensieg

Der FC Bayern München hätte mit einem Dreier beim FC Barcelona den Gruppensieg sicher. Dieser könnte aber bereits zuvor feststehen.

Die Ausgangslage ist wegen der unterschiedlichen Anstoßzeiten kurios: Gewinnt Inter Mailand am Mittwochabend (18.45 Uhr) daheim gegen Viktoria Pilsen, ist der FC Barcelona beim Anstoß um 21 Uhr bereits aus der Champions League ausgeschieden. In diesem Fall benötigt der FC Bayern einen Sieg im Camp Nou, um den Gruppensieg vorzeitig perfekt zu machen.

Zum dritten Mal reist der FC Bayern für ein Champions-League-Gruppenspiel zum FC Barcelona. Die beiden vorherigen Duelle gewannen die Münchner: 1998 mit 2:1, vor einem Jahr mit 3:0. Sind nun aller guten Dinge drei? Für die Münchner ein erstrebenswertes Ziel bei diesem dichten Terminplan vor der WM-Pause Mitte November. Gelingt es, könnte Trainer Julian Nagelsmann im abschließenden Gruppenspiel am nächsten Dienstag gegen Inter Mailand etliche Spieler für die dann folgende englische Woche in der Bundesliga schonen und kräftig rotieren.

Das wäre allein schon deshalb hilfreich, weil Nagelsmann in der verbleibenden Zeit bis zur WM-Pause den ein oder verletzte Profis integrieren soll, namentlich Leroy Sané (vermutlich gegen Inter Mailand), Lucas Hernandez (gegen Werder Bremen am 8. November). Manuel Neuers Schulter dagegen könnte eine weitere Pause bekommen, während zuletzt etwas aus dem Rhythmus gekommene Stars wie Thomas Müller oder Kingsley Coman diesen ohne Druck zurückerlangen könnten. Für andere böte sich gegen Inter eine Pause an, etwa Leon Goretzka, der seit seinem Comeback fast durchgängig gespielt hat.

Gruppensieg bringt Heimrecht im Rückspiel, aber nicht automatisch leichtere Gegner

Ein Gruppensieg würde zwar im Achtelfinale das Heimrecht im Rückspiel bringen, ein leichterer Gegner wäre damit jedoch nicht zwingend garantiert. So befinden sich nach vier Spieltagen etwa der FC Liverpool auf dem zweiten Platz seiner Gruppe und wäre damit ein mögliches Los. Zukunftsmusik fürs neue Jahr. Fürs Erste möchte der FC Bayern an diesem Mittwoch nur die Entscheidung in der Gruppe C. Gewinnt Inter nicht, wäre den Bayern Platz 1 nicht zu nehmen. Bei einem Inter-Sieg und einem Münchner Remis würde gegen Inter zum Abschluss ein Punkt oder eine knappe Niederlage reichen. Bei Inter-Sieg und Bayern-Niederlage dürfte die Nagelsmann-Elf das finale Heimspiel nicht verlieren.