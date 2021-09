Bayerns Trinchieri rechnet mit Belastungstest "auf sehr, sehr hohem Level"

Die Sommer-Vorbereitung des FC Bayern Basketball erreicht am Wochenende mit dem "MagentaSport Cup" einen Höhepunkt. Das hochkarätig besetzte Turnier ist in doppelter Hinsicht Härteprobe für den Saisonauftakt in zwei Wochen.

Nicht nur sportlich geht es beim "MagentaSport Cup" am Samstag und Sonntag um wichtige Erkenntnisse. Auch die Rückkehr von Zuschauern stellt eine Probe für das von den Verantwortlichen auserdachte Konzept dar. Mit rund 1000 Fans hatte der FC Bayern gerechnet, wahrscheinlich werden es sogar noch ein paar mehr. Sie sollen möglichst unkompliziert und ohne längere Wartezeit an ihre Plätze kommen, natürlich unter Beachtung der 3G-Regel.

Dass die Ränge wieder teilweise besetzt sind und auch in der regulären Saison belegt sein dürfen, löst Hoffnung auf baldige Normalität aus. "Das ist ein exzellentes Zeichen", sagt Manager Marko Pesic. Zugleich warnt er davor, die Erwartungen zu hoch anzusetzen. Nicht nur die Pandemielage gelte es zu beobachten. Der Fußball habe schließlich auch gezeigt, dass die erlaubte Kapazität nicht überall sofort ausgeschöpft wird. Von einem "Prozess über mehrere Monate" geht Pesic aus. Den Zuschauern müsse die Rückkehr deshalb jetzt so angenehm wie möglich gemacht werden, um die Halle Schritt um Schritt wieder voller zu kriegen.

Werbung in eigener Sache können dabei mit Sicherheit auch die Akteure auf dem Parkett leisten, wenn sich Panathinaikos Athen, Roter Stern Belgrad und Virtus Bologna am Wochenende in München die Ehre geben. "Ich glaube, dass wir ein Turnier mit einem Teilnehmerfeld auf höchstmöglichem Niveau auf die Beine gestellt haben", sagt Pesic. Athen und Belgrad treffen zunächst am Samstag (15 Uhr) aufeinander, später am Abend spielt der Gastgeber gegen Bologna (18 Uhr). Tags darauf steigen das Spiel um Platz 3 (Sonntag, 15 Uhr) und das Finale (18 Uhr, alle Highlights im Video bei "MagentaSport" und kicker).

Ich erwarte einen weiteren Entwicklungsschritt von uns. Andrea Trinchieri

"Das ist ein großartiges Turnier auf sehr, sehr hohem Level. Im Grunde ist es ein Euroleague-Turnier", sagt Münchens Head Coach Andrea Trinchieri. Zwar zählt der italienische Meister Bologna, der die Qualifikation zur Eliteliga über den Eurocup verpasst hat, zwar nicht zum 18-Teilnehmer-Feld der Euroleague, die Herausforderung, die sich dem deutschen Vizemeister am Samstagabend stellt, ist trotzdem groß. Bologna hat stark aufgerüstet und einen guten Kader um die Leitungsträger Marco Belinelli (früher u.a. San Antonio Spurs, Atlanta Hawks und Chicago Bulls) und Milos Teodosic, der 2019 von den L.A. Clippers nach Bologna kam und in Europa seit jeher ein großer Name ist.

Trinchieri erwartet "weiteren Entwicklungsschritt"

Roter Stern Belgrad mit dem ehemaligen Bayern-Coach Dejan Radonjic und der griechische Meister Panathinaikos Athen müssen sich da keineswegs verstecken. "Es wird schwer", warnt Trinchieri, dessen Team mitten in der Hochphase der Vorbereitung steckt - mit allen Ermüdungserscheinungen. Aber: "Ich erwarte einen weiteren Entwicklungsschritt von uns", betont der Italiener trotzdem. Schließlich steht nur zwei Wochen später der Bundesliga-Auftakt gegen Ulm an, wenige Tage später der 1. Euroleague-Spieltag in Tel Aviv an - und damit die Start in die neue Saison mit vielen Spielen und großen Herausforderungen.