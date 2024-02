Bayerns Transferbilanz: Reaktion auf die Gegenwart, Investition in die Zukunft

Das Wintertransferfenster ist eigentlich keines für den FC Bayern, Flickschusterei am Kader gehört nicht zu den Ansprüchen des Rekordmeisters. Dennoch verpflichteten die Münchner wie schon im Vorjahr drei neue Spieler - einen gravierenden Unterschied zu 2023 gibt es jedoch.

Könnten Sie die drei Bayern-Zugänge des vergangenen Winters sofort aufzählen? Nein? Nicht schlimm, das Trio Yann Sommer, Joao Cancelo und Daley Blind ist längst wieder weg. Blind erhielt einen Halbjahresvertrag als Absicherung für die Defensive, spielte keine Rolle. Cancelo ist ein feiner Fußballer, für eine Festanstellung nach der Leihe von Manchester City präsentierte er sich zu schwankend in seinen Leistungen. Und Sommer? Mit der sich anbahnenden Rückkehr Manuel Neuers war klar, dass der Schweizer im Tor höchstens die zweite Geige spielen würde.

In diesem Winter sieht es etwas anders aus. Die Münchner waren aufgrund ihres missratenen Transferfinals im Sommer zwar gezwungen zu handeln, bei zwei der drei Neuzugänge ist die Zusammenarbeit allerdings langfristig geplant. Rechtsverteidiger Sacha Boey unterschrieb bis 2028, Bryan Zaragoza gar bis 2029. Den Flügelstürmer verpflichteten die Bayern ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant, sie reagierten damit logisch-sinnvoll auf den Ausfall von Kingsley Coman, der sich am vergangenen Samstag das Innenband am Knie riss und mindestens zwei Monate fehlen wird.

Zaragoza soll bereits am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach im Kader stehen, Boey ist sogar ein heißer Kandidat für die Startelf. Beide haben qua ihres Alters die Perspektive, sich in München noch einen Schritt weiterzuentwickeln hin zur internationalen Topklasse. Der Franzose Boey ist 23 Jahre jung, der Spanier Zaragoza 22. Boey kostete rund 30 Millionen Euro, nie gaben die Münchner für einen Wintertransfer mehr Geld aus. Das mag etwas über dem Marktwert liegen, aber Galatasaray Istanbul wusste um die unter Zugzwang stehenden Münchner. Bei Zaragoza kommen für das halbe Jahr mehr zwischen drei und fünf Millionen extra hinzu.

Dier-Transfer birgt null Risiko

Eric Dier gehört in eine andere Kategorie. Der 30-jährige Engländer spielte bei Tottenham nur noch eine Nebenrolle, ist die erwünschte Ergänzung für die Innenverteidigung. Dier kam bereits zweimal zum Einsatz, agierte solide bis ordentlich. Der Transfer birgt null Risiko. Geht er nicht auf, trennen sich die Wege im Sommer wieder. Im positiven Fall gilt: alles richtig gemacht.

Sportdirektor Christoph Freund hat seinen Job erledigt, Trainer Thomas Tuchel die dringend erforderlichen Alternativen geliefert. Ob sie wirklich weiterhelfen? Abwarten, wie bei jedem Transfer. Nicht zu vergessen: Am Donnerstag investierte der Rekordmeister zudem üppig in die Zukunft, stattete Jonah Kusi-Aasara mit einem langfristigen Vertrag aus. Das Besondere? Das Stürmertalent aus Schweden ist erst 16 Jahre alt, kommt von AIK Solna und soll dem Vernehmen nach rund sechs Millionen Euro kosten. In Solna sammelte er bereits Erstligaerfahrung, beim FC Bayern ist er zunächst für die U19 vorgesehen.