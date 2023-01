Bayerns Torwartsuche beendet: Sommer auf dem Weg nach München

Der spektakuläre Winterwechsel ist so gut wie perfekt: Yann Sommer verlässt nach achteinhalb Jahren Borussia Mönchengladbach vorzeitig und unterschreibt beim FC Bayern.

Am Mittwochmittag wusste Julian Nagelsmann noch nicht, auf wen er am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Auswärtsspiel in Leipzig im Tor setzen kann. Nun aber ist klar: Yann Sommer wechselt von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern, nur Details fehlen noch. In den vergangenen Tagen hatten alle Parteien intensiv verhandelt und nun eine Lösung gefunden. Dies berichtet die Schweizer Zeitung "Blick", deren Informationen sich mit den Recherchen des kicker decken.

Medizincheck am Mittwochabend - Vertrag bis 2025

Sommer befindet sich auf dem Weg nach München, der 34-Jährige fehlte am Mittwoch im Mannschaftstraining der Borussen. Am Mittwochabend steigt in München dann der erforderliche Medizincheck, ehe Sommer beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben soll.

Acht Millionen Euro Ablösesumme plus Boni

Die Ablöse beträgt nach kicker-Infos acht Millionen Euro plus eine Millionen Euro Boni - dies ein entscheidender Grund für die Gladbacher Verantwortlichen gewesen sein, Sommers Wechselwunsch zu entsprechen. Nach der Saison hätte der ablösefreie Abschied gedroht. Die Gladbacher indes sind in den letzten Zügen bei der Verpflichtung von Jonas Omlin aus Montpellier. Dies war in den Verhandlungen für die Borussia das letzte fehlende Puzzleteil, um Sommer zu den Bayern ziehen zu lassen.

Die vergangenen vier Pflichtspiele gegen Gladbach haben die Bayern nicht gewonnen, und viermal war dabei Torhüter Sommer ein mindestens mitentscheidender Faktor.

Zunächst Vertreter von Neuer - Spannung im Sommer

In München ist Sommer zunächst als Vertreter von Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer eingeplant, der mit einem offenen Schien- und Wadenbeinbruch mindestens für die restliche Saison ausfallen wird. Wie es danach weitergeht, dürfte spannend werden. Sommer ist ebenso wie Neuer die Reservistenrolle nicht gewohnt.

WM-Aus mit kicker-Note 6

Bei der WM 2022 absolvierte Sommer zuletzt seine Länderspiele 78 bis 80, wobei er sich wie die restliche Schweizer Nationalelf im Achtelfinale gegen Portugal mit einer schwachen Leistung verabschiedete: Bei der 1:6-Niederlage machte Sommer mehrmals eine unglückliche Figur (kicker-Note 6).

Sommer war 2014 vom FC Basel nach Mönchengladbach gewechselt und dort zu einem der besten Bundesliga-Keeper gereift. Inzwischen hat er 272 Partien bestritten, dazu 21 im DFB-Pokal, 34 in der Champions und 38 in der Europa League. Während er mit Basel viermal Schweizer Meister geworden war, blieb ihm in Gladbach ein Titel verwehrt - nun bieten sich im Herbst seiner Karriere noch einmal ganz neue Möglichkeiten.