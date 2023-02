Bayerns starker Auftritt in Chemnitz - Siege für Bonn und Bamberg

Die Telekom Baskets Bonn haben die Hürde Rostock genommen, Bamberg die Hürde Frankfurt. Würzburg zog in Weißenfels den Kürzeren. Am Abend setzten sich die Bayern nach furiosem Start in Chemnitz durch.

Bayerns Ognjen Jaramaz auf dem Weg zum Korb. IMAGO/Alexander Trienitz