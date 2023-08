Bayerns Stanisic soll in Leverkusen die Flexibilität erhöhen

Das Facelifting am Kader von Bayer 04 Leverkusen geht weiter. Als nächster Zugang steht Münchens Rechtsverteidiger Josip Stanisic (23) unmittelbar vor einer Leihe zum Werksklub.

Mit Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Jonas Hofmann, Victor Boniface, Arthur und Torhüter Matej Kovar hat Bayer 04 seinem Kader bereits ein neues Gesicht gegeben. Und wie der kicker in seiner Donnerstagsausgabe ankündigte, stehen weitere Faceliftings bevor. Das nächste betrifft die Abwehr, für die Münchens Josip Stanisic ausgeliehen wird, "Sky" berichtete zuerst.

Der Wechsel des kroatischen Nationalspielers (elf Einsätze) nach Leverkusen steht unmittelbar bevor. Der Spieler, der zuletzt unter Bayern-Trainer Thomas Tuchel keine große Rolle spielte und beim Ligaauftakt in Bremen nicht im Spieltagsaufgebot stand, soll die Flexibilität in der Defensive erhöhen. In dem Bereich, der personell noch am wenigsten komfortabel beim Werksklub ausgestattet ist.

Medizincheck am Wochenende

Stanisic, der am Wochenende in Leverkusen zum Medizincheck antreten wird, ist ein sehr schneller, defensivstarker Außenverteidiger. Qualitäten, wegen denen er vergangene Saison im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG (2:0) als Bewacher von Superstar Kyllian Mbappé in der Münchner Startelf stand und seinen Job (kicker-Note 2,5) mehr als ordentlich erledigte.

Der Rechtsfuß bringt damit ein ganz anderes Profil mit als der sehr offensivorientierte Platzhirsch Jeremie Frimpong. Was vor allem gegen stärkere Gegner interessant ist, wenn Trainer Xabi Alonso auch dann sein neu einstudiertes System mit Viererkette beibehalten möchte.

Flexibel einsetzbar

Doch nicht nur deswegen wird das Münchner Eigengewächs, das bislang auf 28 Bundesligaeinsätze (ein Treffer) und zehn Auftritte in der Königsklasse kommt, die Möglichkeiten von Bayer 04 erhöhen. Denn Stanisic kann auch (rechts) in einer Dreierkette verteidigen, für die Xabi Alonso bislang nur vier Akteure zur Verfügung stehen - zu wenig für den Tanz auf drei Hochzeiten.

Außerdem kann der geborene Münchner auch links in einer Abwehrkette agieren und würde damit sofort als Backup für Stammkraft Grimaldo fungieren, da Linksfuß Piero Hincapie, der innen wie außen verteidigen kann, mit einem Mittelfußbruch noch länger ausfällt.