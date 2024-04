Bayerns Sorgen werden größer: Laimer und de Ligt müssen runter

Die Personalsorgen beim FC Bayern werden im Hinblick auf das Champions-League-Duell mit Real Madrid immer größer.

Etliche Fragezeichen gibt es im Kader der Bayern vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Real Madrid. Nationalspieler Jamal Musiala konnte am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gar nicht erst auflaufen. Der Offensivmann fehlte zum zweiten Mal in Folge wegen Knieproblemen, obwohl er "unbedingt" habe spielen wollen, wie sein Trainer verriet. Thomas Tuchel nannte auch den Grund für das Fehlen Musialas vor Anpfiff bei Sky: "Es ist eine Sehnenreizung, die ihn einfach extrem behindert", so Tuchel und blickte schon nach vorne: "Jetzt geben wir alles für Dienstag."

Früh im Spiel gegen die SGE musste dann Konrad Laimer vom Feld. Der österreichische Mittelfeldakteur, der das 1:0 durch Harry Kane vorgelegt hatte, musste in der 28. Minute seinen Arbeitstag beenden. Eine Verletzung am rechten Fuß wurde zunächst behandelt, danach ging es für weitere Maßnahmen in die Kabine. Aleksandar Pavlovic kam zum Zug.

Auch Matthijs de Ligt erwischte es. Der niederländische Innenverteidiger zog sich früh bei einem Zweikampf eine Blessur zu, wurde behandelt und musste dann zur Pause Min-Jae Kim weichen.

Bei Gnabry schaut es gut aus

Gegen Real sollen indes die Nationalspieler Serge Gnabry und Leroy Sané dabei sein. Bei Sané wird es nach Schambeinproblemen allerdings ein Wettlauf mit der Zeit. Gnabry wird nach einer Muskelverletzung laut Tuchel rechtzeitig für Real fit.

Tuchel hatte seine Startelf am Samstag im Vergleich zum 5:1 beim 1. FC Union Berlin auf vier Positionen verändert: De Ligt, Raphaël Guerreiro, Laimer und Noussair Mazraoui begannen für Kim, Alphonso Davies, Mathys Tel und Pavlovic.