Bayerns Rückschlag mit Ansage

Im elften Pflichtspiel unter Julian Nagelsmann verlor der FC Bayern zum ersten Mal, 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Eine aufgrund der Vielzahl an vergebenen Chancen unnötige Niederlage, aber keine, die aus dem Nichts kam. Der Trainer sagte noch am Abend, es gebe viel zu analysieren.

Spätestens in der 73. Minute hätten die Münchner erkennen müssen, dass sie im Bemühen um den Führungstreffer ein hohes Risiko gehen. Fast an der Mittellinie klärte der herausragend antizipierende Manuel Neuer einen Ball, sonst wären zwei Frankfurter alleine auf ihn zugelaufen. In dieser Szene ging es nochmal gut, zehn Minuten später nicht mehr, als Filip Kostic für die Frankfurter zum Sieg traf. Ausgerechnet Neuer, bis dahin bester Münchner, patzte bei dem Schuss.

Frankfurts Trainer Oliver Glasner hatte die Nagelsmann-Bayern bei allem Spielglück offensichtlich sehr gut analysiert. "Wir wussten, dass wir diese Kontersituationen bekommen werden", verriet er nach der Partie, "wir wollten die Bayern locken." Das klappte spät, hätte für die Münchner aber auch früher schiefgehen können. "Wenn wir es gut machen, können wie noch drei-, vier- oder fünfmal alleine auf Manuel Neuer laufen", sagte Glasner.

Das Tor hat sich abgezeichnet. Nagelsmann

Seinem Kollegen Nagelsmann war dies nicht verborgen geblieben. Unbeantwortet blieb jedoch die Frage, warum es dann nicht verhindert wurde. Bayerns Trainer bemängelte das große Loch im Zentrum. Die Eintracht habe zu viel Zeit mit Ball gehabt, Druck durch gutes Gegenpressing sei in den zweiten 45 Minuten zu selten entstanden, die Restverteidigung auch nicht gut gewesen. "Das Tor hat sich abgezeichnet", fand Nagelsmann daher. Dem Trainer waren diese Lücken bereits bei den Siegen in Fürth (3:1) und Kiew (5:0) aufgefallen, abstellen konnten er und sein Team diese Schwäche nicht.

Dennoch hätte seine Mannschaft gewinnen können, ja müssen. Serge Gnabry traf den Pfosten statt des leeren Tores, Leroy Sané scheiterte wie vieler seine Kollegen am famosen Kevin Trapp, es wäre das 2:0 gewesen. Die kurz drauf folgende Ecke führte stattdessen zum Ausgleich, später fehlte auch Robert Lewandowski ungewohnt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ein gebrauchter Tag. "Die Niederlage wäre vermeidbar gewesen. Wir hatten sehr vieles in der Hand, deshalb kann man auch Lehren daraus ziehen", sagte Nagelsmann. Auffallend sind seit Wochen zu viele Missverständnisse, Fehlpässe und technische Schlampigkeiten mit Ball. Insofern hat Nagelsmann Recht, wenn er die Partie nicht viel anders fand als diejenigen davor. Fürth, Kiew oder Bochum waren nicht in der Lage dies zu bestrafen, Barcelona ist nur noch ein Schatten seiner selbst, Leipzig erwischten die Bayern zu einem günstigen Zeitpunkt.

Neben den angesprochenen Fehlern gesellt sich Leichtsinn vor allem in Person des eigentlich guten Dayot Upamecano, der immer wieder grobe Böcke in sein Spiel einstreut. Am Sonntag trug der Franzose eine Mitschuld an beiden Gegentoren. "Es gibt viel aus den letzten drei Spielen rauszuziehen, wo wir ähnliche Dinge besser machen können, wollen und werden", kündigte der Trainer an. Auf die Analyse mit dem Team muss er noch warten, fast alle Stars sind auf Länderspielreisen. Ein bisschen erinnerte die Heimniederlage an ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen im November 2019. Es war eines der ersten Spiele unter Trainer Hansi Flick. Vorne wollten die Tore trotz Überlegenheit nicht fallen, hinten luden die Bayern den Gegner ein. Der nächste heißt wieder Leverkusen, Zweiter gegen Erster heißt es dann auswärts, Spitzenspiel. Dann wird sich zeigen, wie lernfähig Nagelsmann und seine Mannschaft sind.