Bayerns Rubit operiert: "Sieht nicht gut aus"

Dem FC Bayern Basketball droht ein langer Ausfall von Augustine Rubit.

Der Power Forward hatte sich am Samstag im Pokal-Halbfinale gegen Titelverteidiger Alba Berlin (83:77) schwer verletzt und wurde am Sonntag bereits operiert.

"Er wird gerade operiert in Murnau in der Nähe von München. Es sieht nicht gut aus, es ist eine Verletzung der Achillessehne. Es sieht nicht gut aus", sagte Geschäftsführer Marko Pesic am Sonntag vor dem Endspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg bei Magentasport. Mehr Details konnte der frühere Nationalspieler zunächst nicht nennen.

An Krücken und mit Tränen in den Augen war der 33 Jahre alte Amerikaner aus der Halle gehumpelt. Rubit war in der zweiten Halbzeit umgeknickt. Wie lange er den Bayern fehlen wird, ist noch unklar.