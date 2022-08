Bayerns Präsidium stellt sich zur Wiederwahl

Präsident Herbert Hainer soll den FC Bayern drei weitere Jahre führen. Der Verwaltungsrat beschloss einstimmig, den 68-Jährigen für eine zweite Amtszeit zu nominieren.

Kurz vor 17 Uhr trafen die Gäste nach und nach im Seehaus am Englischen Garten in München ein. Der Vorstandsboss Oliver Kahn war da, genauso der Verwaltungsbeirat um den Vorsitzenden Dr. Edmund Stoiber und den Mitgliedern Dieter Reiter, dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Darüber hinaus natürlich noch das Präsidium des FC Bayern: Herbert Hainer, Dr. Dieter Mayer, Walter Menneckes - und Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Getagt wurde über zwei Stunden im ersten Stock des Seehauses. Gegen 19.10 Uhr wanderte die illustre Runde zum Abendessen auf die Terrasse.

Der Grund: Der Verwaltungsbeirat des FC Bayern München hat auf seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, Präsident Herbert Hainer für eine zweite Amtszeit zu nominieren. Zudem benannte das Gremium Professor Dr. Dieter Mayer (1. Vizepräsident) und Walter Mennekes (2. Vizepräsident) erneut als Kandidaten für ihre Ämter. Die Präsidiumswahl findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 15. Oktober im Audi Dome statt, so heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Klubs.

"Herbert Hainer hat den FC Bayern in den drei Jahren als Präsident sowie als Vorsitzender des Aufsichtsrats hervorragend geführt", wird Edmund Stoiber, der Vorsitzende des Verwaltungsbeirates zitiert: "Er vereint alles, was der FC Bayern braucht: Herbert Hainer hat ein rotes Herz, liebt den Fußball leidenschaftlich und verfügt über einen einzigartigen Erfahrungsschatz als jahrzehntelanger Entscheidungsträger im wirtschaftlichen Bereich. Wir sind glücklich, wie er diesen Verein leitet, wie er unser 'Mia san mia' lebt, und wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit seinen Kollegen im Präsidium und Aufsichtsrat die Zukunft des FC Bayern weiter im Sinne des Vereins gestalten wird. Kontinuität hat diesen Club seit jeher ausgezeichnet, und dass der FC Bayern auch in Zeiten von Corona europaweit weiterhin Maßstäbe setzt, ist ein absoluter Verdienst der aktuellen Führungsmannschaft."

Und Präsident Hainer sagt: "„Ich bedanke mich für das Vertrauen unseres Verwaltungsbeirats um den Vorsitzenden Dr. Edmund Stoiber und die Nominierung, die ich gerne annehme. Ich würde mich sehr glücklich schätzen, dem Verein weitere drei Jahre als Präsident zu dienen. Es ist mir eine Ehre, ein Teil dieses Clubs mit seiner einzigartigen Fan-Gemeinde zu sein, und ich stelle mich den Mitgliedern daher gerne zur Wahl. Seit ich als Teenager selbst im Fan-Block gestanden bin, schlägt mein Herz für den FC Bayern. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kollegen Professor Dr. Dieter Mayer und Walter Mennekes erneut kandidieren zu dürfen."

GH