Bayerns Plan mit Wanner

Mit dem nahenden Saisonende stehen beim FC Bayern Entscheidungen bei den verliehenen Talenten an. Während Malik Tillman endgültig zur PSV Eindhoven wechselt, soll Paul Wanner 2024/25 den nächsten Schritt gehen.

Zwölf Millionen Euro bekommt der FC Bayern als Ablöse für Malik Tillman, der sich als Stammspieler und Leistungsträger beim neuen Meister der Niederlande etabliert hat. Natürlich stellt sich die Frage, warum die Münchner den flexibel einsetzbaren Offensivspieler nicht zurückbeordert und ihm eine Kaderperspektive aufgezeigt haben. Genau darum ging es im Endeffekt: Versprechungen konnten und wollten die Münchner nicht tätigen, eine Entscheidung musste aufgrund einer Frist nun fallen, und diese ist definitiv.

Wobei zwölf Millionen Euro für ein Talent vom eigenen Campus eine gute Rendite sind, zumal sich der FCB nach kicker-Informationen eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf hat zusichern lassen. Der US-Nationalspieler wechselte 2015 aus der Jugend von Greuther Fürth nach München, wurde mit der 2. Mannschaft im Corona-Sommer 2020 Meister in der 3. Liga und bestritt vier Bundesligaspiele für die Münchner. Nach einer Leihe zu den Glasgow Rangers war er seit dieser Saison an die PSV Eindhoven verliehen, konnte dort auch Erfahrungen in der Champions League sammeln.

Keineswegs abgeben werden die Münchner dagegen Paul Wanner, der am letzten Tag des Sommertransferfenster an Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg verliehen worden war. Beim FCB beobachtet man die Entwicklung des 18-Jährigen mit großem Wohlwollen. Erstens wegen der Tatsache, dass er sich für den Schritt in die 2. Liga entschlossen hatte. Zweitens aufgrund der Leistungen, die er dort bringt. In 27 Einsätzen erzielte Wanner sechs Tore und bereitete vier vor, er kommt meist auf der Zehnerposition zum Einsatz, sein kicker-Notenschnitt ist mit 3,16 ordentlich.

Wanner debütierte als kurz nach seinem 16. Geburtstag als jüngster Spieler in der Geschichte des FC Bayern in der Bundesliga. Bislang weist seine Statistik sechs Einsätze in der Bundesliga und zwei in der Champions League für die Münchner aus. Die SV Elversberg wird er am Saisonende definitiv verlassen. Nach kicker-Informationen planen die Münchner, Wanner eine weitere Saison zu verleihen, dieses Mal in die Bundesliga. Gleich mehrere Klubs sollen sich für Wanner interessieren.