Bayerns Plan mit Irankunda

Die Kaderplanung des FC Bayern nimmt Fahrt auf. Dabei wird fast vergessen, dass der Rekordmeister bereits im vergangenen November mit Nestory Irankunda den ersten Neuzugang verpflichtet hat. Doch wie planen die Münchner mit ihm?

Am 9. Februar dieses Jahres feierte der Spieler für die offensive Außenbahn seinen 18. Geburtstag, er durfte ähnlich wie Alphonso Davies erst mit dem Erreichen dieses Alters in die Bundesliga wechseln, also im gerade beginnenden Sommertransferfenster. Irankunda gilt als größtes Talent Australiens, er hat für Adelaide United bereits mehr als 50 Ligaspiele bestritten. Einmal wurde er bereits in die Nationalelf Australiens berufen, blieb aber ohne Einsatz und dürfte dank seiner Wurzeln auch für Tansania und Burundi spielen.

Nun wartet aber zunächst eine völlig neue Welt auf Irankunda beim FC Bayern, der als Grundablöse kolportierte 750.000 Euro gezahlt haben soll, Boni in Millionenhöhe könnten folgen. Viele Bundesligisten scouteten den Spieler, interessierten sich neben Klubs aus der Premier League für ihn. Den Zuschlag erhielt der FC Bayern.

Ab sofort stellt sich die Frage: Wie gut ist Irankunda wirklich? Wie schnell findet er sich in neuer Umgebung zurecht? Kann er auf Anhieb den Profis helfen? Zum Vergleich: Auch Davies kam zu Jahresbeginn 2019 von einem anderen Kontinent, der Kanadier benötigte damals ein knappes Jahr Eingewöhnungszeit, ehe er einschlug.

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany soll Irankunda in der Vorbereitung bei den Profis trainieren. Dann können sich Kompany und die übrigen sportlich Verantwortlichen ein genaues Bild über die Qualität des Jungprofis machen. Zu groß ist der Unterschied zur australischen Liga, um davor seriöse Prognosen abzugeben. Sportvorstand Max Eberl machte einst bei Borussia Mönchengladbach die Erfahrung mit dem Australier Matthew Leckie, der am Ende eine ordentliche Bundesligakarriere hinlegte, aber sicher keine große.

Irankunda bleiben in diesem Sommer nach der Vorbereitung drei Optionen

Für Irankunda bleiben nach der Vorbereitung drei Optionen: Er setzt sich auf Anhieb bei den Profis durch oder kommt in der 2. Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Eine Ausnahmegenehmigung für Australier würde dies möglich machen. Nicht ganz auszuschließen ist als dritte Option die Leihe zu einem anderen Klub, um auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln.

Frank Linkesch