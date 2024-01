Bayerns Personalsorgen verschärfen sich: Auch Kimmich fehlt gegen Augsburg

Der FC Bayern München muss am Samstag im Auswärtsspiel gegen Augsburg auch Joshua Kimmich ersetzen. Der 28-Jährige wird aufgrund einer Schulterverletzung fehlen - und ist bereits der dritte Ausfall innerhalb weniger Tage.

Erst die schlechte Nachricht bei Dayot Upamecano, dann die Hiobsbotschaft bei Konrad Laimer - und nun musste Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel auch noch den Ausfall von Joshua Kimmich vermelden. Der deutsche Nationalspieler wird dem FC Bayern genau wie das eingangs erwähnte Duo am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen.

Dies bestätigte Tuchel am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell mit den Fuggerstädtern. Kimmich laboriert an einer Schulterverletzung, die er sich in der Nachspielzeit des Nachholspiels gegen Union Berlin (1:0) am Mittwoch zugezogen hatte. Nach einem Luftzweikampf fiel der 28-Jährige unsanft auf die linke Schulter und musste behandelt werden. "Die Schulter muss erstmal ruhig gestellt werden", erklärte Tuchel, der bei Kimmich "von Woche zu Woche" schauen muss. Über die Ausfallzeit sei es "ganz schwer eine Aussage zu machen", eine Operation schloss Tuchel aus.

Kimmich stand in der laufenden Spielzeit in 14 der 18 Bayern-Spiele auf dem Rasen - jeweils in der Startelf - und markierte einen Treffer sowie drei Assists (kicker-Durchschnittsnote: 3,21). Gegen Augsburg wäre er vermutlich als Rechtsverteidiger wichtig gewesen, da auch Laimer, der die Position gegen Union besetzt hatte, nicht zur Verfügung steht.

Podcast Fabian Reese - Warum verbeugst du dich nach deinen Toren? Fabian Reese, Fanliebling von Hertha BSC, hat uns in sein Esszimmer eingeladen und wir lernen einen ganz außergewöhnlichen Fußballer kennen. Mit viel Tiefgang sprechen wir über den Mehrwert, den er mit seiner Stimme für die Gesellschaft schaffen will und darüber, wie es ist ein Vorbild zu sein. alle Folgen

Tuchels Kreativität in der Defensive ist gefragt

Laimer fällt "wochenlang" aus, das bestätigte Tuchel ebenfalls. Der Österreicher hatte sich ebenfalls im Union-Spiel eine Wadenverletzung zugezogen, eine längere Ausfallzeit hatte sich bereits angedeutet. "Konny hat jedes Spiel für uns gemacht, deshalb wiegt es natürlich schwer", meinte Tuchel. Upamecano fehlt vermutlich mehrere Wochen aufgrund einer Faserverletzung im Oberschenkel.

Tuchel muss bei der Zusammenstellung seiner Abwehrreihe nun also kreativ werden. Die beim Asien- beziehungsweise Afrika-Cup weilenden Min-Jae Kim und Noussair Mazraoui sind freilich keine Option für das Augsburg-Spiel, Bouna Sarr (Kreuzbandriss im linken Knie) steht ebenfalls nicht zur Verfügung und damit werden die Optionen rar.

Möglicherweise nimmt Bayerns Cheftrainer nun von seiner Viererkette Abschied und setzt stattdessen auf eine Dreierreihe mit Matthijs de Ligt, Winter-Neuzugang Eric Dier und dem zuletzt auf die Bank degradierten Alphonso Davies. Aber: "Ich weiß nicht, ob uns das jetzt hilft ein komplett neues System gegen Augsburg auf den Platz zu stellen", so Tuchel.

Sicher sei nur, dass Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic zusammen im Mittelfeld spielen und die Innenverteidigung aus de Ligt und Dier bestehen wird.

Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen derweil an einem weiteren Neuzugang für die Defensive. Nachdem der deutsche Rekordmeister von einer Verpflichtung von Kieran Tripper Abstand genommen hat, bemüht sich der FCB aktuell um Rechtsverteidiger Sacha Boey von Galatasaray. Tuchel glaube aber nicht, dass er "heute ein Spieler des FC Bayern wird".