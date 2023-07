Bayerns neue Abwehr: Das ändert sich durch Kim

Mit der Verpflichtung von Min-Jae Kim nimmt Bayerns neue Abwehr Formen an. Mit Konsequenzen für Spiel und Spieler.

50 Millionen Euro lassen sich die Bayern den 26-jährigen Südkoreaner kosten, der in der vergangenen Saison äußerst erfolgreich und eindrucksvoll für den SSC Neapel verteidigte. So jemand kommt nicht für die Bank. Die Stamm-Innenverteidigung der Bayern dürfte kommende Saison also aus Kim und Matthijs de Ligt bestehen. Auf dem Papier ein Zwei-Mann-Bollwerk, das in der Praxis dann erstmal funktionieren muss. Beide sind kopfballstark, geschickt wie kompromisslos im Zweikampf.

Allerdings spielen beide auch bevorzugt mit ihrem starken rechten Fuß. Das ist nicht ideal für den Spielaufbau, aber auch kein Drama. Nach dem Kreuzbandriss von Lucas Hernandez, der sich zu Paris St. Germain verabschiedet hat, bestand die Bayern-Innenverteidigung zuletzt stets aus zwei Rechtsfüßern, de Ligt übernahm meist den halblinken Part in der Viererkette.

Upamecano muss sich strecken

Kims Verpflichtung bedeutet auch, dass sich der hoch talentierte, aber insgesamt zu fehlerhafte Dayot Upamecano strecken muss. Und Benjamin Pavard wäre aktuell auch noch da, bislang ist kein Angebot für den Franzosen eingegangen, der seinen Wechselwunsch hinterlegt hat. In der Endphase der vergangenen Saison verdrängte Pavard halbrechts in der Viererkette Upamecano, funktionierte er mit de Ligt weitgehend gut.

Kim gilt als schnell und gut im Spielaufbau. Beide Elemente kann der FC Bayern gebrauchen. Links hinten soll wie gewohnt Alphonso Davies den nötigen Speed liefern, allerdings bekommt der zuletzt stagnierende Kanadier Konkurrenz durch Raphael Guerreiro, der eher ein spielerisches Element einbringt. Auf dieser Position kann Trainer Thomas Tuchel nach Form, Gegner und Bauchgefühl variieren.

Baustelle hinten rechts und die Frage nach der Position hinter Neuer

Offener ist, wie es rechts hinten weitergeht. Tuchel möchte in jedem Fall einen Neuzugang, Kyle Walker (33, Manchester City) oder bei Absage eine Alternative. Das dürfte den Wechselwunsch bei Noussair Mazraoui nur verstärken. Aktuell wäre Pavard noch verfügbar, dazu Josip Stanisic als zuverlässige Alternative. Und selbst Neuzugang Konrad Laimer könnte dort auflaufen.

Nicht vergessen sollte man beim Thema Abwehr die so wichtige Torhüterposition. Glückt das Comeback von Manuel Neuer wie geplant, sollte auch dies zur Stabilität beitragen. Klar ist aber auch, dass die Bayern nach den Erfahrungen der vergangenen Spielzeit nicht nur mit Neuer und Sven Ulreich in die neue Saison gehen werden.

Dass Yann Sommer die Münchner nach nur einem halben Jahr wieder verlässt, gilt als ausgemachte Sache. Eine Spur führt zu Inter Mailand, wo sich Stammtorwart André Onana möglicherweise gen Manchester United verabschiedet.