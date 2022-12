Bayerns miserable WM-Bilanz - mit welchen Folgen?

Auch wenn es zwei positive Ausnahmen gibt: Viel schlechter hätte die WM für den FC Bayern wohl kaum laufen können. Und bald kommt es auch noch zum Déjà-vu.

Natürlich, wird sich mancher an der Säbener Straße am Sonntagnachmittag gedacht haben, natürlich musste dieses WM-Finale so ausgehen. Statt als Weltmeister nach München heimzukehren, verloren die Bayern-Profis Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Benjamin Pavard auf dramatische Weise gegen Argentinien, wobei Coman im Elfmeterschießen entscheidend vergab und anschließend bei Instagram unerträgliche rassistische Beleidigungen über sich ergehen lassen musste.

Für die deutsche Nationalmannschaft war diese WM ein Desaster, für den FC Bayern aber kaum weniger. Sadio Mané verletzte sich kurz vor, Lucas Hernandez kurz nach dem Turnierstart schwer, Manuel Neuer, als er versuchte, beim Skifahren den Kopf freizukriegen. Pavard und Matthijs de Ligt mussten ihre Reservistenrolle verkraften, die deutschen Nationalspieler das frühe WM-Aus, nach dem Joshua Kimmich befürchtete, "in ein Loch" zu fallen.

Nur Mazraoui und Stanisic dürften überglücklich heimkehren

Weil auch Alphonso Davies und Eric Maxim Choupo-Moting - wenn auch nicht allzu überraschend - früh scheiterten, gibt es nur zwei Bayern-Spieler, die mit ausnahmslos positiven Emotionen aus Katar abgereist sein dürften: Noussair Mazraoui, der mit Marokko bis ins WM-Halbfinale stürmte, und Josip Stanisic, der Kroatien bei seinem WM-Debüt im Spiel um Platz drei noch zu einer Medaille verhalf.

Wenn Julian Nagelsmann am 3. Januar zum Trainingsauftakt bittet, wird er als Psychologe gefragt sein. Dass das Trainingslager ab dem 6. Januar just in Doha stattfindet, macht diese Aufgabe nicht unbedingt leichter, auf dieses Déjà-vu hätte mancher WM-Fahrer bestimmt gerne verzichtet.

Kahn weiß: "Es geht darum, wieder aufzustehen"

"Ein großes Kompliment an unsere Spieler vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit Frankreich gewesen sind", versuchte Oliver Kahn nach dem Endspiel am Sonntag gleich Trost zu spenden. "Nach einem verlorenen Endspiel geht es darum, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Alle Spieler können insgesamt sehr stolz auf ihre Leistungen sein." Der FCB-Vorstandschef hatte 2002 selbst eine schmerzhafte WM-Finalniederlage erlitten, über deren einschneidende psychische Folgen er unlängst ausführlich erzählte.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic ("Mir tut es für unsere französischen Spieler leid, sie haben sehr starke Leistungen gezeigt") und Präsident Herbert Hainer schickten ein "Kopf hoch" an Coman & Co. "Der FC Bayern ist nach dieser WM und diesem packenden Finale stolz auf Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez", so Hainer. "Wir freuen uns auf die Rückkehr unserer Vizeweltmeister, sie haben ein starkes Turnier gespielt - und 2023 heißt es dann wieder mit neuem Elan 'Allez les Rouges!'"

Im Gegensatz zu Hugo Lloris (Tottenham), Raphael Varane (Manchester United) oder Aurelien Tchouameni (Real Madrid) sind die "Roten" aus Frankreichs Vizeweltmeister-Kader immerhin erst wieder am 20. Januar in einem Pflichtspiel gefragt. Und erst am 14. Februar wird es in der Champions League wieder ernst: gegen Paris St. Germain um Lionel Messi und Kylian Mbappé, die beiden besten Spieler des WM-Finals.